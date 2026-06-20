Nuevo técnico de Túnez se inspira en el éxito de Cabo Verde de cara a su duelo ante Japón

Túnez se inspira en Cabo Verde de cara a su próximo partido del Mundial contra Japón, afirmó el viernes el recién nombrado entrenador Hervé Renard.

El carismático francés, quien fue contratado para rescatar a Túnez luego de su derrota 5-1 ante Suecia en su partido inaugural, señaló que su equipo debe sumar al menos un punto contra Japón para tener alguna posibilidad de avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez en sus siete participaciones en Copa del Mundo.

El empate 0-0 del debutante mundialista Cabo Verde contra el campeón europeo España —la mayor sorpresa del torneo hasta ahora— “nos da esperanza”, expresó Renard.

“Cuando estás organizado y unido, puedes competir. Tenemos que seguir este ejemplo y no tenerle miedo a la derrota”, afirmó Renard, quien disputa su tercer Mundial como entrenador tras dirigir a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudí en 2022.

Japón ocupa el puesto 17 en el ranking de la FIFA, 37 posiciones por encima de Túnez. Los Samurai Blue no han perdido desde una derrota de 2-0 ante Estados Unidos en un amistoso el 9 de septiembre de 2025.

Renard, de 57 años, fue contratado en reemplazo de Sabri Lamouch después de la derrota ante Suecia del domingo pasado. Ha tenido menos de una semana para conocer al plantel y preparar el partido del sábado en Monterrey.

“Me he reunido con un grupo de mente abierta”, comentó Renard. “Quieren su revancha. Sabemos que debemos darlo todo contra este equipo japonés”.

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, el entrenador con más tiempo en el cargo en la historia del país, espera un Túnez distinto al que fue goleado por Suecia.

“Renard sacará lo mejor de sus jugadores”, sostuvo Moriyasu. “Sin duda está motivando a los jugadores. Estoy seguro de que eso se refleja en sus charlas con el equipo, así que estamos preparados para enfrentar a un equipo completamente distinto”.

Renard es conocido por sus apasionados discursos, especialmente en 2022, cuando se viralizó su charla al medio tiempo antes de la inesperada remontada de Arabia Saudí para vencer 2-1 a la eventual campeona Argentina.

Luego de varios éxitos a lo largo de su carrera, como ganar la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015, algunos comenzaron a referirse a Renard como el “mago”. Pero no prometió ninguna magia.

“No soy ningún mago”, declaró. “El entrenador no es la clave; la clave son los jugadores”.

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Koluder-Ramirez y Wilcox son estudiantes del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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