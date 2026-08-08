Otro récord de México, al superar las 384 medallas totales en los Centroamericanos

Un día después de imponer el récord de más oros en la historia de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, México superó otra de las marcas que ostentaba: la de más preseas totales en estas justas.

La delegación mexicana superó las 384 preseas obtenidas en Mayagüez 2010, para consolidarse en la cima del medallero de Santo Domingo 2026, con una participación histórica.

Al caer la noche del viernes, México acumulaba 393 medallas totales --164 de oro, 118 de plata y 111 de bronce. La víspera, el país había roto también el récord de 145 oros que había establecido en San Salvador 2023.

Durante la jornada de natación artística, México consiguió dos de los tres oros en disputa.

El dúo conformado por María Arellano y Miranda Barrera se impuso en la final disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Colombia se quedó con la plata y Aruba con el bronce.

En equipos mixtos, los mismos países ocuparon el podio.

En el canotaje, Beatriz Briones y Maricela Montemayor triunfaron en la regata K2 de 500 metros y Daniel Ledesma en la K1 de un kilómetro. Briones se llevó también el oro en la prueba K1 de 200 metros y en el K4 de 500 metros, junto con sus compatriotas Montemayor, Ana Hernández y Karen Berrelleza.

Más tarde, José Santana llegó primero en los 10.000 metros para darle otra medalla dorada a México en el estadio Félix Sánchez de atletismo, con un tiempo de 29 minutos, 33,79 segundos. Le siguieron el boricua Héctor Pagán con 29:33,79 y el guatemalteco Alberto González, co 29:45,81.

La velada definitoria de las medallas en el boxeo le redituó a México oro en peso mosca para Valeria Amparán, quien se impuso sobre la colombiana Irismar Cardozo.

Para este sábado están previstas las últimas competiciones de los juegos, con el maratón femenino y finales de natación artística, esgrima, pentatlón moderno, softbol y pesas. Por la noche, se llevará a cabo la ceremonia de clausura.

Cierre del atletismo en el Félix Sánchez

La cubana Anisleidis Ochoa impuso un nuevo récord de los Juegos, al cruzar la meta en 9:50,88 en los 3.000 metros steeplechase. La plata fue para la mexicana Sabrina Salcedo y el bronce para su compatriota Arián Chía.

Cuba conquistó también oros en pértiga femenina con Aslin Quiala, quien libró una altura de 4,20 metros; salto triple, don de Lázaro Martínez alcanzó un registro de 16,76 metros; 800 metros para mujeres, con el tiempo de 1:59 minutos obtenido por Daily Cooper, y disco, donde Silinda Morales hizo un lanzamiento de 62,58 metros.

Puerto Rico obtuvo el oro en el relevo 4x400 para hombres, mientras que Dominicana se impuso en el de mujeres.

Panamá se corona en el béisbol

Héctor Rayo conectó un sencillo con las bases llenas en la parte baja de la octava entrada, y Panamá conquistó el oro en el béisbol de los Juegos por primera vez en su historia, al imponerse 1-0 sobre Nicaragua.

Darío Agrazal brindó una estupenda actuación en el montículo, al cubrir siete innings completo en blanco, con pelota de tres hits. Expidió dos bases por bolas y recetó tres ponches.

Kevin Miranda lo relevó y cosechó el triunfo con una labor de una entrada.

Puerto Rico se llevó el bronce, al aplastar 9-1 a Cuba.

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