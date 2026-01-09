Sin bandera, himno ni desfile: los rusos acuden a unos aislados Juegos Olímpicos de Invierno

Cada vez que Nikita Filippov compite, es una lucha cuesta arriba. En los Juegos Olímpicos, aún más.

El esquiador de 23 años de la península de Kamchatka, en el lejano oriente de Rusia, es un aspirante a medalla en el nuevo y desafiante deporte olímpico de esquí de montaña, que consiste en subir corriendo una pendiente y luego descender esquiando.

En los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, será uno de los pocos rusos que competirán como "Atletas Neutrales Individuales". Esto significa que formalmente no representan a su país. No pueden llevar ningún símbolo ruso y no escucharán el himno nacional ruso si ganan una medalla de oro.

"Me da más celo competitivo en la carrera porque quiero demostrar a todos que somos fuertes, incluso sin la bandera o el himno, y que podemos vencer a cualquiera", afirmó Filippov a The Associated Press en un campamento de entrenamiento en las montañas del Cáucaso. "Creo que todos saben de dónde venimos y tal vez eso incluso atrae más atención".

Muchos deportes prohibieron a los atletas rusos competir como parte de las repercusiones diplomáticas después de que las tropas rusas se trasladaran a Ucrania cuatro días después de los últimos Juegos Olímpicos de Invierno en 2022. Antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París, el Comité Olímpico Internacional abrió gradualmente caminos para que los atletas de Rusia y su aliado Bielorrusia se clasificaran con estatus neutral.

Quince rusos compitieron como atletas neutrales en París. El tenis aportó la única medalla.

El número podría ser aún menor en Milán-Cortina. Al igual que en París, no podrán desfilar como delegación en la ceremonia de apertura.

Filippov, el primer atleta "neutral" ruso en calificar un lugar para Milán-Cortina, dijo que eso no le molestaba.

"Tendré más descanso y más fuerza en la carrera que otros atletas", expresó.

Sin Ovechkin

Cuántos rusos se unirán a Filippov en los Juegos sigue siendo incierto. En diciembre, el Ministro de Deportes ruso, Mikhail Degtyarev, dijo al canal Match TV que esperaba que un máximo de 15 o 20 atletas podrían clasificarse, pero apenas tres rusos y un bielorruso han recibido y aceptado invitaciones hasta ahora.

El COI y su nueva presidenta, Kirsty Coventry, favorecen permitir que los rusos compitan como neutrales en la mayoría de los eventos, aunque no en deportes de equipo como el hockey, lo que significa que Alexander Ovechkin y otras estrellas rusas de la NHL no estarán en Milán.

Los patinadores artísticos Adeliia Petrosian y Petr Gumennik podrían ser aspirantes a medalla y se clasificaron en septiembre. Un puñado de rusos probablemente competirán en otros deportes, dependiendo de los rankings y la aprobación del COI.

Los esquiadores de fondo Savelii Korostelev y Dariya Nepryaeva lograron terminar entre los 10 primeros en una serie competencias durante las vacaciones, poco después de regresar al ruedo internacional por primera vez desde 2022.

Los atletas no son elegibles para el estatus neutral del COI si tienen contrato con agencias de seguridad rusas o bielorrusas o el ejército, o si han expresado apoyo a las acciones de Rusia en Ucrania. Los funcionarios ucranianos han cuestionado si algunos de esos rusos que compiten en clasificatorios olímpicos realmente cumplen con las restricciones neutrales.

La mayoría de los organismos de deportes de invierno han permitido que los rusos compitan en dichos clasificatorios en las últimas semanas, en medio de una serie de derrotas legales para las políticas que prohíben a los atletas rusos.

Algunos han enfrentado obstáculos adicionales. Ningún ruso compitió en la Copa del Mundo de luge de la semana pasada en la vecina Letonia después de que el ministro de Relaciones Exteriores del país prohibiera la entrada de 14 atletas rusos al país. Dos saltadores de esquí rusos se han perdido una serie de eventos de la Copa del Mundo en toda Europa debido a problemas de visado.

La sombra de Sochi

Los atletas rusos no han competido bajo la bandera de su país en unos Juegos Olímpicos de Invierno desde 2014, cuando Rusia organizó unos Juegos manchados por el dopaje en Sochi.

A lo largo de años de batallas legales, las repercusiones de esos casos de dopaje significaron que los rusos tuvieron que competir en Pyeongchang en 2018 como "Atletas Olímpicos de Rusia" y en Beijing en 2022 como el Comité Olímpico Ruso, ambas veces sin el himno nacional.

La Agencia Mundial Antidopaje todavía lista al organismo nacional de pruebas de Rusia como "no conforme" y dice que no puede visitar Rusia para realizar controles en persona sobre su desempeño.

Rusia negó que el estado estuviera involucrado en el dopaje.

Cuatro días después de la ceremonia de clausura de Beijing, Moscú lanzó lo que llamó una "operación militar especial" en Ucrania y siguió una nueva ola de prohibiciones y sanciones de los organismos deportivos.

También podría haber un escrutinio continuo sobre el bienestar de los atletas rusos después de que un escándalo de dopaje en el patinaje artístico ensombreciera los Juegos Olímpicos de 2022 en Beijing.

Petrosian, la patinadora artística, es entrenada por Eteri Tutberidze, quien entrenó a Kamila Valieva, la entonces estrella patinadora de 15 años cuyas batallas legales por un control de dopaje que arrojó positivo terminaron en una prohibición.

El entorno de Valieva fue criticado por el entonces presidente del COI, Thomas Bach, en los Juegos Olímpicos de 2022 por "tremenda frialdad" en el trato a la patinadora, sin mencionar a Tutberidze por su nombre.

Petrosian es la última de una serie de jóvenes patinadoras entrenadas por Tutberidze con saltos espectaculares, de alta puntuación y alto riesgo. Es una de las pocas patinadoras en la historia en realizar un salto cuádruple en competencia, pero su limitada experiencia internacional como neutral significa que aún no lo ha hecho fuera de Rusia.

Ellingworth informó desde Düsseldorf, Alemania. Vladimir Kondrashov en Terskol, Brian Melley en Londres y Graham Dunbar en Ginebra contribuyeron a este informe.

