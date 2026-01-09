Anthony Davis se perderá tiempo con Mavericks por daño en ligamentos de la mano, según fuente de AP

Anthony Davis tiene daño en los ligamentos de su mano izquierda, y el frecuentemente lesionado alero de los Mavericks de Dallas podría enfrentar una ausencia prolongada, dijo una persona con conocimiento de la lesión a The Associated Press el viernes.

Davis se lesionó al final de una derrota por 116-114 contra el Jazz de Utah el jueves por la noche. El diez veces All-Star estaba visiblemente adolorido en la banca antes de ir al vestuario. Pruebas adicionales revelaron la magnitud del daño, dijo la persona a la AP bajo condición de anonimato porque los detalles de la lesión no se han revelado públicamente.

La última lesión de Davis es un golpe significativo para los Mavericks mientras intentan averiguar cómo seguir adelante desde el intercambio por Davis que envió al joven superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles hace 11 meses.

El gerente general Nico Harrison, el artífice del acuerdo, fue despedido en noviembre después de que Dallas tuviera un comienzo lento. Los Mavericks están diez juegos por debajo de .500 y fuera de la imagen de los playoffs a menos de dos años de haber jugado en las Finales de la NBA.

Ha habido especulaciones sobre que Davis sea intercambiado nuevamente, pero la mayoría de eso se ha basado en que él esté saludable. La lesión en la mano podría dejarlo fuera hasta después de la fecha límite de intercambios del 5 de febrero.

Davis, de 32 años, se ha perdido 18 de los 31 juegos de los Mavericks esta temporada debido a lesiones en la pantorrilla y la ingle. Estaba cuidando una lesión abdominal cuando los Mavericks lo intercambiaron en febrero pasado, y la agravó nuevamente en su debut con Dallas. Davis estuvo fuera durante los siguientes 18 juegos.

