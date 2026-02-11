Atleta olímpico lamenta haber confesado su infidelidad luego de que su novia se pronunciara sobre la entrevista

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid expresó su profundo arrepentimiento por su extraordinaria confesión pública de infidelidad, realizada en directo por televisión tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina.

La triste confesión del atleta, que pretendía reconquistar a su novia, provocó desde entonces una reacción violenta por ensombrecer la victoria de un compañero de equipo en la medalla de oro.

La sorprendente confesión de Laegreid se produjo durante una entrevista con la emisora noruega NRK el martes, después de conseguir el tercer puesto en la carrera individual masculina de 20 kilómetros.

Reveló ante las cámaras que había sido infiel “al amor de mi vida”, en lo que parecía una petición desesperada de reconciliación.

Sin embargo, la emotiva revelación suscitó duras críticas, pues muchos argumentaron que desviaba la atención de su compañero Johan-Olav Botn, que se había colgado la medalla de oro en la misma prueba con una actuación de tiro impecable.

“Lamento profundamente compartir esta historia personal en lo que era un día de celebración para el biatlón noruego”, declaró Laegreid en un comunicado emitido por el equipo el miércoles.

open image in gallery Laegreid se disculpó por quitar protagonismo a su compañero Johan-Olav Botn (en la foto) ( Getty )

Y afirmó: “Estos días no soy yo mismo y no pienso con claridad. Mis disculpas a Johan-Olav, que merecía toda la atención tras ganar el oro.

También van para mi exnovia, que sin quererlo acabó en el punto de mira de los medios de comunicación. Espero que le vaya bien. No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos. No responderé a más preguntas sobre esto”.

El periódico noruego VG informó de que se había puesto en contacto con la expareja de Laegreid, que permaneció indiferente ante su arrepentimiento televisado.

“Es difícil perdonar(lo). Incluso después de una declaración de amor delante del mundo entero”, según VG.

“No elegí que me pusieran en esta situación, y es doloroso tener que soportarlo. Estuvimos en contacto y es consciente de mis sentimientos al respecto”. El periódico respetó su deseo de mantenerse en el anonimato.

Durante la entrevista posterior a la carrera, Laegreid cambió bruscamente el foco de atención de sus logros deportivos a su vida personal.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé”, confesó, luchando visiblemente contra las lágrimas. Más tarde explicó su esperanza de que su declaración pública transmitiera la profundidad de sus sentimientos.

Los críticos arremetieron contra el momento elegido, señalando que le había robado el protagonismo a Botn, que se mostró emocionado tras su victoria y rindió homenaje a su difunto amigo y compañero de equipo Sivert Guttorm Bakken.

La leyenda noruega del biatlón Johannes Thingnes Boe declaró a NRK que la confesión de Laegreid “tanto la hora como el lugar son completamente erróneos”.

El biatleta alemán retirado Erik Lesser, ahora experto comentarista, se hizo eco del sentimiento y abogó por volver a centrarse en el deporte.

“Volvamos a concentrarnos en el deporte”, declaró a The Associated Press. “Puedo entender lo que quiere que pase con su novia. Pero solo quiero pensar en deporte, quiero ver deporte, quiero hablar de deporte”.

Traducción de Olivia Gorsin