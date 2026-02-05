FIFA registra un récord de 5.973 transferencias internacionales en el mercado de enero

Durante la ventana de traspasos de enero se registró una cifra récord de 5.973 transferencias internacionales para el fútbol masculino, según un informe que publicó el jueves la FIFA.

Esto representa un aumento del 3% respecto al año anterior en los acuerdos globales entre clubes en los países que son procesados por la FIFA.

Sin embargo, el gasto total disminuyó alrededor del 18% respecto al récord del año pasado, para quedar en 1.950 millones de dólares. Aun así, es aproximadamente un 20% más alto que el récord anterior de enero de 2023, dijo la FIFA.

En el fútbol femenino, los clubes gastaron más de 10 millones de dólares en transferencias internacionales, un aumento del 85% respecto al récord anterior de hace un año, mientras que el número de transferencias internacionales disminuyó en un 6% a 420.

Inglaterra lidera el gasto

Los clubes ingleses fueron nuevamente los que más gastaron con un desembolso de 363 millones de dólares en tarifas de transferencia y recuperaron solo 150 millones vendiendo jugadores a clubes en otros países. Italia siguió en segundo lugar con 283 millones. Brasil, Alemania y Francia también quedaron entre los cinco primeros.

Los clubes franceses fueron los más beneficiados, ganando 218 millones en ventas de transferencias, seguidos por Italia, Brasil, Inglaterra y España.

En Estados Unidos, los clubes gastaron 99 millones y recibieron 48 millones en tarifas de transferencia, según el reporte de la FIFA.

Los clubes femeninos ingleses también lideraron el gasto con más de 5 millones, y también fueron los que más ganaron.

