Nuevas clasificaciones FIFA colocan a Alemania por delante de Croacia en sorteo del Mundial

Los equipos mejor clasificados para el sorteo del torneo de la Copa del Mundo del 5 de diciembre, incluyendo a Alemania pero no a Croacia, se establecieron el miércoles cuando la FIFA publicó nuevas clasificaciones un día después de que cuatro continentes completaran la clasificación.

Los coanfitriones Estados Unidos, Canadá y México se unirán en el grupo de cabezas de serie número 1 a España, que ocupa el primer lugar, el campeón defensor Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Croacia, semifinalista en 2022 y finalista vencido por Francia en 2018, fue relegada al grupo dos para la ceremonia del sorteo en el Kennedy Center en Washington DC. Se espera la asistencia del presidente Donald Trump.

Las clasificaciones actualizadas de la FIFA también decidieron la siembra para el sorteo del jueves para los cuadros de repechaje en marzo que decidirán las seis entradas finales en la alineación ampliada de 48 naciones.

Los 22 equipos en repechaje incluyen 16 en Europa que juegan por cuatro lugares en la Copa del Mundo y seis de las otras regiones que compiten por dos lugares en los cuadros intercontinentales.

Italia es la protagonista en los cuadros europeos, ya que el cuatro veces campeón mundial busca evitar una humillante tercera eliminación consecutiva en repechaje.

Los italianos, clasificados en el puesto 12, fueron empujados al repechaje después de terminar como subcampeones en un grupo de clasificación ganado por Noruega. El equipo noruego de Erling Haaland se perfila como una opción peligrosa del grupo tres en dos semanas.

Italia será sorteada el jueves en casa contra un equipo del cuarto grupo. Podría ser nuevamente Macedonia del Norte, que eliminó sorprendentemente a los italianos en 2022.

El ganador el 26 de marzo avanzará a una final de repechaje cinco días después contra el equipo que surja del emparejamiento entre el sembrado número dos y el sembrado número tres en su cuadro de eliminación directa. La ventaja de local en las finales de repechaje de un solo partido se decidirá por el sorteo del jueves y no por la clasificación de la FIFA.

Se espera que los equipos que finalmente surjan de los cuatro cuadros de repechaje europeos separados sean marcadores de posición del grupo cuatro de bajo rango en el sorteo del cinco de diciembre.

Los cuadros intercontinentales verán a los cabezas de serie Irak y Congo esperando al ganador de las semifinales de repechaje que involucran a Bolivia, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Cabeza de serie de repechaje europeos

Grupo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania.

Grupo 2: Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia.

Grupo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo.

Grupo 4: Irlanda del Norte, Rumania, Suecia, Macedonia del Norte.

Repechaje intercontinentales

Cabezas de serie: Congo, Irak.

No cabezas de serie: Bolivia, Jamaica, Nueva Caledonia, Surinam.

