Argelia: Luca Zidane sancionado dos partidos por peleas en Copa Africana pero jugará en el Mundial

El portero Luca Zidane fue suspendido por dos partidos debido a enfrentamientos en el campo tras la eliminación de su Argelia en la Copa Africana de Naciones, pero no debería perderse el enfrentamiento contra Lionel Messi y Argentina en el Mundial.

La federación de fútbol de Argelia informó que apelará una serie de sanciones, incluidas las suspensiones para Zidane y el defensor Rafik Belghali, impuestas el miércoles por la Confederación Africana de Fútbol.

Belghali, defensor del Hellas Verona de la Serie A de Italia, fue suspendido por dos partidos, con otros dos partidos diferidos.

Zidane, arquero del Granada de España, es el hijo del mítico francés Zinedine Zidane.

Ambos jugadores cumplirán las suspensiones en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. El grupo de Argelia iniciará su actividad en septiembre.

Los jugadores y el personal de Argelia se vieron involucrados en escaramuzas en el campo después de una derrota por 2-0 ante Nigeria en su partido de cuartos de final el 10 de enero en Marrakech, Marruecos.

El árbitro Issa Sy tuvo que recibir escolta para salir de la cancha ante el enojo de los argelinos

La federación argelina dijo que sus multas, que suman un total de 100.000 dólares, incluían cargos por mala conducta de jugadores y personal, aficionados intentando romper las barreras de seguridad y aficionados "mostrando billetes" hacia los árbitros.

En el Mundial de 2026, Argelia debutará contra el campeón defensor Argentina en Kansas City el 16 de junio. El grupo también incluye a Austria y Jordania.

