Pedri se lesiona en el partido del Barcelona contra el Slavia Praga en la Liga de Campeones

El centrocampista del Barcelona, Pedri, tuvo que ser reemplazado en la segunda mitad de la victoria 4-2 del Barcelona ante el Slavia Praga en la Liga de Campeones el miércoles.

El internacional español de 23 años aparentemente se lesionó un músculo en la pierna derecha y fue sustituido por Dani Olmo a los 61 minutos.

Pedri cayó cerca del centro del campo durante un contraataque de los anfitriones. Fue atendido por los médicos del Barcelona antes de abandonar el campo por su cuenta.

El centrocampista dio una asistencia en el gol de Fermín López en la primera mitad.

El Barcelona jugó sin su estrella Lamine Yamal debido a una suspensión por tarjeta amarilla.

El próximo partido del Barcelona es contra el Oviedo el domingo en La Liga española.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes