AC Milan confirma lesión de isquiotibiales de Pulisic durante convocatoria con EEUU

El AC Milan confirmó el viernes que Christian Pulisic sufrió lesión de isquiotibiales durante un partido amistoso para Estados Unidos esta semana.

“Una resonancia magnética realizada hoy reveló un desgarro de bajo grado en su tendón del isquiotibial derechos”, dijo el club rossonero. El extremo "será reevaluado en aproximadamente 10 días".

Lesiones como esa pueden sanar en tan solo tres semanas y el derbi contra el Inter de Milán el 23 de noviembre podría marcar el regreso de Pulisic, de rutilante desempeño esta temporada para un Milan que marcha tercero en la Serie A italiana.

Pulisic pareció estirar demasiado su pierna derecha en la primera mitad de la victoria 2-1 el martes contra Australia en el estadio de los Colorado Rapids.

Estados Unidos tiene amistosos programados para el 15 y 18 de noviembre contra Paraguay y Uruguay, que, al igual que Australia, se han clasificado para el primer Mundial de 48 equipos. Estados Unidos será coanfitrión del torneo junto con Canadá y México.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes