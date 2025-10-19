Broncos activan a Dre Greenlaw desde la reserva de lesionados antes del partido contra Giants

Los Broncos de Denver colocaron en activo a Dre Greenlaw, su valiosa adquisición como agente libre, procedente de la lista de lesionados.

La decisión se tomó el sábado, en la víspera de su partido contra los Giants de Nueva York.

Greenlaw ha estado fuera de actividad desde el verano debido a una lesión en el cuádriceps que sufrió por primera vez durante el programa del receso entre campañas.

El coordinador defensivo Vance Joseph comentó el jueves que Greenlaw tendría un límite de tiempo en el campo cada vez que regresara a la alineación.

Los Broncos (4-2) buscan su cuarta victoria consecutiva el domingo, cuando reciban a los Giants (2-4) en el Empower Field, donde están honrando al fallecido Demaryius Thomas, el 38vo miembro del anillo de la fama del equipo.

Los Broncos hicieron espacio en la plantilla al liberar al quarterback Sam Ehlinger, a quien volvieron a firmar para su escuadra de práctica el sábado.

En otros movimientos, los Broncos dieron de baja al back defensivo A.J. Woods y al receptor abierto Thayer Thomas (acuerdo por lesión) de su escuadra de práctica.

Greenlaw, quien firmó un contrato de tres años y 31,5 millones de dólares con los Broncos esta primavera después de seis temporadas en San Francisco, regresó a los entrenamientos esta semana y tuvo participación limitada el miércoles y jueves antes de ser listado como participante completo el viernes, un indicio de que estaba listo para salir de la reserva de lesionados.

Como de costumbre en lo que respecta a lesiones, el entrenador Sean Payton fue reservado el viernes cuando se le preguntó sobre Greenlaw. Incluso se negó a decir si fue un participante completo antes de que el informe de práctica saliera.

Cuando se le preguntó al menos si podía decir que tuvo una buena semana de práctica, Payton expresó que fue positivo y pudo moverse.

Los Broncos indicaron que Justin Strnad, quien lidera a todos los linebackers internos de la NFL con dos 1/2 capturas, ha ganado tiempo de juego incluso con el regreso de Greenlaw a la alineación.

La defensa de Denver, que acaba de limitar a Justin Fields a menos diez yardas netas de pase en una victoria de 13-11 sobre los Jets de Nueva York en Londres, podría dar un paso adelante con Greenlaw saludable.

"Dre se vio bien ahí afuera", afirmó el estelar esquinero Patrick Surtain después de que Greenlaw regresó a la práctica del miércoles. "Parece que está muy atento a todo, al plan de juego, así que estoy muy emocionado por él."

