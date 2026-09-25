NFLPA dice que expertos vigilan el césped del Maracaná antes de Cowboys-Ravens en Brasil

El director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL manifestó el viernes que tanto la NFL como el sindicato de jugadores han tenido expertos monitoreando las condiciones del campo en el Estadio Maracaná antes del partido del domingo entre Dallas y Baltimore, y que los expertos del sindicato están preocupados por el césped suelto, que podría provocar demasiados resbalones.

JC Tretter escribió en una extensa publicación en redes sociales que los funcionarios del sindicato de jugadores han estado hablando con regularidad con la NFL para asegurarse de que el campo sea seguro y apto para jugar en la más reciente visita de la liga a Brasil. Eso incluyó que expertos del sindicato sugirieran mejorar la tracción para hacer el campo más estable.

“Recomendaron costuras reforzadas para ayudar a que la superficie se mantenga unida y llevaron equipo para reforzar la mayor parte posible del campo antes del partido”, señaló Tretter. “Nuestros expertos seguirán involucrados y continuarán evaluando las condiciones hasta la patada inicial”.

El Estadio Maracaná ha sido golpeado por lluvias inusualmente intensas durante las últimas seis semanas. Nick Pappas, director de campos de la NFL, le dijo a The Associated Press desde Rio de Janeiro que la liga envió allí una lona para ayudar a proteger el césped. Un equipo ha estado en el lugar desde el lunes preparando el estadio.

“Tenemos que tener planes listos para asegurarnos de que se pueda mitigar el clima lo mejor posible y, en este momento, sentimos que estamos en una buena situación”, expresó Pappas.

La NFL ha estado jugando en Brasil desde 2024.

Los dos partidos anteriores fueron en la NeoQuimica Arena de 48.000 asientos en Sao Paulo, un mercado más grande donde ambos encuentros agotaron entradas. Aún quedan algunas entradas para el partido del domingo en el recinto considerablemente más grande. El estadio fue noticia esta semana después de que algunos futbolistas expresaran inquietudes sobre las condiciones del campo, aunque la NFL dice que confía en que la superficie de juego estará bien.

El Estadio Maracaná, con capacidad para 78.000 espectadores, ha albergado dos finales de la Copa del Mundo, partidos por la medalla de oro olímpica en las ramas masculina y femenina, y numerosos choques entre los equipos más grandes de Sudamérica. Ahora, los Ravens y los Cowboys disputarán uno de los nueve partidos internacionales, cifra récord, en el calendario de la liga esta temporada.

Tretter comentó que esta semana pone de relieve problemas más grandes en torno a los estándares del campo para la seguridad y el rendimiento, y sostuvo que tanto la NFL como la NFLPA han avanzado. Tretter mencionó los tacos de los jugadores derritiéndose en Nashville la semana pasada durante la victoria de Filadelfia sobre los Titans de Tennessee, o campos congelados que crean “riesgos innecesarios”.

Ha habido problemas relacionados con el campo en dos de los tres partidos en Brasil, y Tretter indicó que eso no es una coincidencia con el clima en esta época del año —es comienzos de la primavera en Sudamérica—, lo que dificulta mantener la superficie de césped que se espera para los partidos de la NFL.

“Les debemos brindar la mejor oportunidad posible de tener éxito”, afirmó Tretter. “Los jugadores pueden superar muchas cosas. Pero no deberían tener que superar el campo”.

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