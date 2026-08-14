NFL suspende 8 partidos a James Pearce Jr. de Falcons

El ala defensiva de los Falcons de Atlanta James Pearce Jr., será suspendido durante los primeros ocho partidos de la temporada 2026 por violar la política de conducta personal de la NFL, anunció la liga el viernes.

Pearce, especialista en presionar al mariscal de campo, fue arrestado en febrero tras una disputa doméstica con su exnovia, la jugadora de la WNBA Rickea Jackson. El altercado ocurrió en Doral, Florida.

Los cargos contra Pearce por agresión agravada con un arma mortal, huir de la policía, resistirse al arresto, y acoso menor podrían ser retirados si coopera en un programa de intervención previa al juicio que exige pruebas antidrogas aleatorias, mantenerse alejado de Jackson y no meterse en problemas legales durante un año.

Pearce podrá participar en los partidos de pretemporada y en las actividades del equipo antes del 30 de agosto, cuando la suspensión entrará en vigor.

El ala defensiva, en su segunda temporada, puede reincorporarse el lunes 2 de noviembre, después del partido de la Semana 8 como visitante de Atlanta contra los Tampa Bay Buccaneers. Los Falcons tienen previsto jugar contra los Bengals de Cincinnati en Madrid a la semana siguiente.

La presión al pasador de los Falcons se ha resentido recientemente tras la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida por Jalon Walker, que puso fin a su temporada. El grupo se queda con Christian Harris, JD Bertrand, Samson Ebukam, Kendal Daniels y Bralen Trice.

Los Falcons también incorporaron a Cameron Sample después de la lesión de Walker.

Otras suspensiones

La de Pearce fue una de las cuatro suspensiones que la NFL impuso el viernes.

La liga castigó también a Dorance Armstrong, especialista de los Commanders en presionar al mariscal de campo; al profundo de los Titans de Tennessee, Nazeeh Johnson, y al tackle defensivo de los Bills de Buffalo, Phidarian Mathis.

Armstrong fue suspendido un partido por violar la política de conducta personal de la NFL. Se perderá el duelo inaugural de la temporada de los Commanders contra Filadelfia el 13 de septiembre.

Armstrong comenzó el campamento de entrenamiento en la lista de físicamente incapaces de jugar, pero desde entonces fue activado para reanudar las prácticas. La temporada pasada estuvo limitado a disputar siete partidos antes de romperse un ligamento de la rodilla.

Está por iniciar su novena temporada en la NFL y su tercera con Washington.

Johnson fue suspendido seis partidos por violar la política de la liga sobre sustancias para mejorar el rendimiento. A Mathis se le impuso una suspensión de tres compromisos por violar la política de la liga sobre drogas recreativas.

Según las reglas de la liga, los jugadores pueden entrenar y jugar con sus respectivos equipos hasta el 30 de agosto, cuando los conjuntos de la NFL deben definir sus plantillas de 53 jugadores.

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