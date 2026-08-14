Generación pionera de mujeres entra al Salón de la Fama del Basquetbol

Dawn Staley y la selección olímpica femenina de baloncesto de 1996 allanaron el camino para la creación de la WNBA y para jugadoras como Candace Parker, Elena Delle Donne y Chamique Holdsclaw.

El equipo que inició el dominio olímpico de 30 años de las estadounidenses será exaltado este sábado en el Museo y Salón de la Fama Naismith junto con Parker, Delle Donne y Holdsclaw.

Ingresarán también al Salón de la Fama el jugador de la NBA Amar’e Stoudemire, el veterano árbitro Joey Crawford, los entrenadores Doc Rivers y Mike D’Antoni, y el estratega de Gonzaga Mark Few.

Es el segundo año consecutivo en que una generación estelar de mujeres será exaltada en el Salón de la Fama, después de que Sue Bird, Maya Moore y Sylvia Fowles se incorporaron en 2025.

Parker ganó tres títulos en la WNBA con tres equipos distintos: Los Ángeles, Chicago y Las Vegas. Es la única deportista en la historia de la liga que ha ganado el premio a la Jugadora Más Valiosa y el de Novata del Año en la misma temporada.

También ganó dos títulos mientras jugaba en la universidad con Tennessee, bajo la dirección de la entrenadora del Salón de la Fama Pat Summitt, además de dos medallas de oro olímpicas y dos premios a la Jugadora Más Valiosa de la WNBA.

Delle Donne ganó dos premios a la Jugadora Más Valiosa de la liga en 2015 y 2019; el segundo llegó cuando condujo a las Mystics de Washington a su único campeonato de la WNBA.

Se convirtió en la primera jugadora en la historia de la liga en acertar más del 50% en tiros de campo, 40% desde detrás del arco de 3 puntos y 90% desde la línea de tiros libres.

Holdsclaw ganó tres títulos consecutivos con Tennessee de 1996 a 1998, el primer equipo en lograrlo. El campeonato de 1998 marcó la primera temporada invicta de Tennessee, con marca de 39-0, y las Vols también establecieron un récord de la NCAA por la mayor cantidad de victorias en una temporada.

Holdsclaw tuvo luego una carrera de 11 años en la WNBA.

Las cifras de Crawford fueron increíbles: arbitró más de 2.500 partidos de temporada regular, casi 400 más en la postemporada, y 50 de éstos fueron en las Finales de la NBA durante su carrera de 39 años.

Rivers ganó 1.194 partidos de temporada regular como entrenador de la NBA, la sexta mayor cifra en la historia de la liga. También condujo a los Celtics a un campeonato en 2008.

Stoudemire, quien fue el único jugador de la NBA en la generación de este año, fue Novato del Año de la NBA en 2003 y seleccionado seis veces al Juego de Estrellas. Pasó los primeros ocho años de su carrera con los Suns de Phoenix, donde formó dupla con D’Antoni.

Few ha ganado más de 770 partidos con Gonzaga durante su trayectoria en la universidad. Estableció el récord de entrenadores de la Primera División masculina de la NCAA al ganar 81 partidos en sus primeros tres años en la institución.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes