Los Steelers no tienen un claro favorito para ser QB suplente: Brillan Rudolph, Howard o Allar

Si Mike McCarthy evaluara sólo la producción, entonces Drew Allar tendría el camino despejado cuando los Steelers de Pittsburgh se sienten a analizar su victoria inaugural de la pretemporada sobre Green Bay.

Sin embargo, el quarterback novato ya conoce bien cómo funciona la mente de su entrenador en jefe. Sí, McCarthy quedó satisfecho después de ver a Allar lanzar para un par de anotaciones y correr para otra.

Aun así, el resultado final de una jugada es sólo una pieza del rompecabezas. McCarthy está igual de obsesionado con el proceso que se necesita para llegar ahí, por lo que Allar, de 22 años, no evitó sonreír cuando le preguntaron cómo van sus fundamentos, quizá sabiendo los comentarios que iba a recibir.

“Probablemente me pongan una calificación negativa en parte de mi juego de pies”, comentó Allar. “Hubo un intercambio caótico detrás del centro. Fuera de eso, me sentí bastante bien”.

Igual de importante, se vio bastante bien mientras lideró tres largas series de anotación. La selección de tercera ronda mostró precisión al completar 10 de 13 pases. Con frecuencia tomó la decisión correcta sobre a dónde lanzar el balón y mostró sus virtudes atléticas al lanzarse por encima para una carrera de touchdown de tres yardas.

Nada mal para su primera participación en un partido desde otoño del año pasado, cuando su última temporada en Penn State terminó antes de tiempo por una lesión en el tobillo izquierdo.

“Siento que el primer touchdown por tierra que tuve fue el primer golpe que recibo en, no sé cuánto tiempo, pero desde mediados de octubre”, dijo Allar. “Siento que eso como que quitó de en medio la parte física. Creo que enfrentar a nuestra defensiva todos los días en los entrenamientos realmente me ayudó a prepararme mentalmente”.

Allar no fue el único alumno de la “escuela de quarterbacks” de McCarthy que aprobó con nota destacada su primera prueba. Will Howard, que jugó por primera vez desde que llevó a Ohio State al campeonato universitario a inicios de 2025, no tuvo problemas para dirigir la ofensiva de dos minutos.

Conectó con frecuencia con el ala cerrada Robert Tonyan y no fue presa del pánico en una jugada de cuarta oportunidad cerca de la mitad del campo que le exigió rodar hacia su izquierda, desde donde conectó con el receptor abierto Ben Skowronek para un primero y diez.

El resultado fue excelente, claro. También lo fue el impulso de confianza que sintió Howard cuando escuchó el llamado de la jugada.

“Uno piensa: ‘Caray, el entrenador va a lanzar el balón en cuarta y una, y está poniendo el balón en mis manos’”, expresó. “Eso se siente genial. Sabía que iban a reaccionar con fuerza ante esa carrera. Creo que Aaron (Rodgers) tuvo un poco de participación para que esa jugada saliera, y se lo agradezco”.

Rodgers, quien observó desde la banda con audífonos, prometió soltar algunos chistes de papá para mantener el ambiente ligero. La realidad es que pasó la mayor parte de la noche sirviendo como un recurso experimentado para Allar, Howard y Mason Rudolph, ya que no surgió un claro favorito para ganar la competencia de quarterbacks y ser el suplente de Rodgers.

McCarthy no parece tener prisa por tomar una decisión. Claro, sólo fue un partido de exhibición, y ambos equipos estaban más enfocados en salir sanos que en elaborar algún plan de juego complejo. El diseño de jugadas vendrá después. ___

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