Seahawks y cornerback Terrion Arnold, acusado de delitos graves, negocian acuerdo, dice fuente de AP

Los Seahawks de Seattle y el esquinero Terrion Arnold están negociando un contrato, informó el jueves una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato aún no se ha finalizado.

Arnold, de 23 años, enfrenta ocho cargos por delitos graves. Se le acusa de orquestar el secuestro y la golpiza de tres hombres en febrero.

Se convirtió en agente libre en junio, cuando los Lions de Detroit lo dieron de baja, unos días después de que se le imputaron cargos de secuestro, robo a mano armada y complot.

Los fiscales en Florida señalaron que Arnold dispuso que los hombres fueran golpeados con la cacha de una pistola después de que, erróneamente, sospechó que le habían robado 100.000 dólares en efectivo y artículos de lujo.

La policía lo calificó como el “principal participante en el complot” del ataque del 4 de febrero, y un juez fijó su fianza en 1 millón de dólares.

El abogado defensor R. Timothy Jansen manifestó en el tribunal del condado de Hillsborough a inicios de este verano que Arnold “niega absolutamente estas acusaciones”. Denise White, directora ejecutiva de EAG Sports Management, una agencia que representa a Arnold, recalcó que no hay “ninguna prueba creíble” en su contra, sólo relatos de otras personas que podrían tener un incentivo para obtener una condena menor.

Arnold ha jugado en 25 partidos de la NFL, incluidos los playoffs, desde que los Lions lo reclutaron como la 24.ª selección del draft de 2024 procedente de Florida State. Los Seahawks recibieron a Arnold el domingo, dos días antes de que visitara a los Giants de Nueva York.

El entrenador Mike Macdonald dijo el lunes que la visita y la prueba de Arnold salieron bien.

“Es una situación en la que también hay otras cosas alrededor, somos conscientes de eso", indicó Macdonald. "Estamos trabajando en la situación ahora mismo. Disfruté conocerlo y él disfrutó estar aquí. Veremos cómo va”.

Los Seahawks presentaron, posiblemente, la mejor defensa de la NFL la temporada pasada. Ningún equipo permitió menos puntos por partido (17,2), y Seattle terminó entre los siete mejores de la liga en capturas y en intercepciones.

Arnold debería aportar variantes a una secundaria que perdió al esquinero Riq Woolen en la agencia libre y que, durante el campamento de prácticas, no ha contado con el safety de segundo año Nick Emannwori, quien se sometió a una cirugía de tobillo tras la campaña anterior.

Macdonald dijo que los Seahawks investigarían los antecedentes de Arnold.

“Confío en nuestra gente para tomar la mejor decisión para nosotros", expresó. "También creemos que este es un gran lugar para venir a trabajar, y que las personas pueden ser la mejor versión de sí mismas si se les da la oportunidad. Funciona en ambos sentidos”.

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