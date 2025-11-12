NFL cierra gira europea en el Bernabéu del Real Madrid, sede de una final de la Copa del Mundo

El último partido internacional de la temporada de la NFL se jugará el domingo en el icónico estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, un recinto que albergó una final de la Copa del Mundo hace más de cuatro décadas y que recientemente recibió el Eras Tour de Taylor Swift.

El estadio, ubicado en el corazón de la capital española, será el anfitrión del partido entre los Dolphins de Miami y los Commanders de Washington en el primer juego de temporada regular de la NFL en España, y el último de los siete que la liga ha jugado en el extranjero esta temporada, la mayor cantidad hasta ahora mientras continúa expandiéndose globalmente.

El partido será uno de los principales eventos en el estadio desde que se sometió a una renovación que costará casi 2.000 millones de dólares.

“Es un gran honor que una competición con el prestigio de la NFL haya elegido el Bernabéu para ser su hogar. El Bernabéu es un motivo de orgullo para el Real Madrid, para la ciudad de Madrid y para España, y significa una gran responsabilidad que la NFL haya elegido nuestro país, nuestra ciudad y nuestro estadio para proyectar al mundo una de las competiciones más importantes”, señaló Florentino Pérez, presidente del club Real Madrid cuando se anunció el partido.

Aquí hay un vistazo a la historia del Bernabéu:

Historia del fútbol

Italia derrotó a Alemania Occidental 3-1 en el estadio en la final de la Copa del Mundo de 1982, cuando España fue anfitriona del evento por primera vez.

Madrid también fue sede de la final de la Liga de Campeones de 2010, la principal competición de clubes de Europa, cuando el Inter de Milán venció al Bayern de Múnich 2-0. El recinto albergó otras tres finales de la Copa de Europa: en 1957, 1969 y 1980.

En 1964, el Bernabéu fue el escenario de la final del Campeonato de Europa ganada por la anfitriona España. La final de 2018 de la Copa Libertadores, la principal competición de clubes de Sudamérica, se trasladó al Bernabéu tras incidentes de violencia de aficionados en Argentina. River Plate venció a su rival argentino Boca Juniors 3-1.

Dos finales de la Copa de la UEFA y dos finales de la Copa Intercontinental se jugaron en el Bernabéu, además de más de 30 finales de la Copa del Rey.

Trabajos de renovación

El estadio fue inaugurado en 1947 y más tarde fue nombrado en honor al ex presidente del club Santiago Bernabéu, quien lanzó el proyecto para construirlo.

Fue renovado por primera vez en la década de 1950 y nuevamente en la década de 1990, pero fue hace unos años cuando se realizaron cambios importantes con la adición de una nueva fachada metálica envolvente, un marcador de video de 360 grados y un techo retráctil.

También se añadió un campo retráctil, con un sistema de última generación que permite almacenar el césped bajo el estadio y mantenerlo en un invernadero subterráneo.

Los trabajos de renovación más recientes se aceleraron durante la pandemia de coronavirus, ya que no se permitía la entrada de aficionados a los partidos y el equipo podía jugar en el pequeño Estadio Alfredo Di Stéfano en su centro de entrenamiento.

Cambios para la NFL

Los vestuarios tradicionales de fútbol se han adaptado para acomodar a las grandes escuadras de la NFL, que tienen más jugadores y requieren más espacio.

Se tuvo que retirar parte del aforo en ambos extremos del estadio para acomodar el campo de juego más largo requerido para el fútbol americano, y la megatienda del estadio tuvo que cerrar por un tiempo antes del partido para añadir mercancía de ambos equipos de la NFL.

Se instaló una nueva exposición en el recinto para mostrar cascos de la NFL, el trofeo Vince Lombardi y una colección de 60 anillos del Super Bowl.

Problema de ruido

El año pasado, Swift y la artista ganadora del Grammy Karol G llenaron el Bernabéu en algunos de los últimos conciertos en el estadio desde que tales eventos fueron prohibidos temporalmente debido a una disputa con los vecinos que se quejaron del ruido en la lujosa zona donde se encuentra el recinto.

El club ha estado trabajando en medidas para reducir el ruido generado en el recinto para que pueda ser autorizado a comenzar a albergar conciertos nuevamente.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes