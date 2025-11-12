Jude Bellingham lucha por volver con Inglaterra mientras Tuchel arma equipo

Jude Bellingham podría tener que esperar para volver al equipo de Inglaterra, ya que el entrenador Thomas Tuchel dijo el miércoles que no tiene prisa por cambiar su sistema para acomodar el regreso de la estrella del Real Madrid.

Desde que Bellingham jugó por última vez para Inglaterra —en una derrota 3-1 ante Senegal en un amistoso en junio— Morgan Rogers ha sido instalado en el rol de 10 y ha brillado en las recientes victorias 5-0 sobre Serbia y Letonia que ayudaron a asegurar un lugar en la Copa del Mundo del próximo año.

Bellingham está de vuelta en el equipo después de recuperarse completamente de una cirugía de hombro y Tuchel lo ve como un 10, colocándolo en competencia directa con Rogers.

"Son amigos, así que esto también puede ser una competencia amistosa", afirmó Tuchel en una conferencia de prensa antes del partido de Inglaterra en casa contra Serbia en la clasificación para la Copa del Mundo el jueves. "No tienen que ser enemigos, no tienen que odiarse. Son respetuosos, son amigos entre ellos, y en este momento compiten por la misma posición.

"¿Pueden jugar juntos? Sí, pero en una estructura diferente y tal vez no es el momento de cambiar nuestra estructura."

En contra de Bellingham está el hecho de que él y Phil Foden, otro mediocampista ofensivo que ha recuperado un lugar en el equipo, no han participado en una sesión de entrenamiento completa hasta ahora esta semana, dijo Tuchel. Eso sucederá más tarde el miércoles.

Al añadir a la mezcla al creador de juego del Chelsea, Cole Palmer, quien actualmente está fuera de juego por una lesión en la ingle, Inglaterra tiene opciones envidiables en el mediocampo ofensivo.

Tuchel, sin embargo, dijo que no intentará meter a todas sus estrellas en el mismo equipo, como algunos entrenadores anteriores han hecho sin éxito.

"No porque no nos gusten (ellos), no porque no lo merezcan individualmente, sino que siempre haremos lo que sea mejor para el equipo", dijo Tuchel a la estación de radio británica talkSPORT.

"Siempre haremos lo que sea mejor para ganar, siempre haremos lo que sea mejor para el equilibrio, y trataremos de mantener la claridad, incluso si eso significa que tenemos que tomar decisiones difíciles."

Inglaterra se convirtió en la primera nación europea en clasificarse para la Copa del Mundo el mes pasado, por lo que la presión está fuera de Tuchel y el equipo de cara a los próximos partidos contra Serbia y Albania que cierran la fase de grupos.

El entrenador alemán dijo que aún no está pensando en el torneo del próximo año.

"Puede pasar mucho", expresó. "Nadie quiere que ocurran lesiones, pero pueden suceder, los jugadores pueden retirarse, bajar de forma, otros jugadores pueden entrar en forma, así que estoy muy abierto para los próximos meses.

"Por eso no siento la presión, no siento la urgencia de la Copa del Mundo en este momento."

