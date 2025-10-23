Van Dijk lideró reunión de jugadores en Liverpool tras cuatro derrotas consecutivas

El capitán Virgil van Dijk reveló que lideró una reunión solo para jugadores de Liverpool al inicio de la semana después de una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Van Dijk expresó que "todos estaban tristes" tras la derrota 2-1 ante el Manchester United en la Liga Premier el domingo, que se produjo después de las derrotas ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea antes del parón internacional.

Así que, tras una sesión informativa con el entrenador Arne Slot, los jugadores de Liverpool se reunieron en el campo de entrenamiento el lunes y Van Dijk transmitió un mensaje a sus compañeros de equipo.

Explicando que no fue "una reunión de crisis", el defensor central comentó: “Quería decir algunas cosas. No es algo que haga después de cada partido. Después de mi reunión, todos estaban contentos”.

El Liverpool respondió con una victoria 5-1 ante Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones el miércoles, evitando igualar un récord del club de 72 años de derrotas consecutivas.

"Teníamos que mantener la calma y bloquear todo el ruido del exterior porque eso es algo que no puedes controlar", manifestó Van Dijk.

“La única manera de salir de una situación así es mantenerse unidos, concentrarse en la tarea que tenemos por delante, intentar mejorar, mantener la confianza, aprovechar el momento. Son todas cosas que son más fáciles de decir que de hacer, pero si quieres salir de ello, tienes que hacerlo”, agregó.

Liverpool ha caído al cuarto lugar en la Premier, a cuatro puntos del líder Arsenal, después de ocho partidos. Visitará a Brentford el sábado.

