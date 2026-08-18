Najee Harris podría estar listo para ayudar al juego terrestre de Giants "justo a tiempo"

Tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles, Najee Harris tuvo que esperar hasta mediados de los campamentos de entrenamiento de la NFL en agosto para firmar un contrato.

Ahora que se ha unido a los Giants de Nueva York, el corredor veterano no prevé hacerlos esperar para aportar. Recién firmado con ellos tras una prueba el lunes, Harris ha recuperado la confianza y está ansioso por jugar más pronto que tarde.

“¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sé, pero voy a estar bien. No va a llevar mucho tiempo", confió Harris el martes, después de realizar trabajo individual limitado en el entrenamiento: "No me lleva mucho tiempo ponerme en forma. Me lo tomo en serio. Estoy comprometido con eso, así que en realidad no me preocupa en absoluto”.

El entrenador John Harbaugh calculó que Harris tardaría entre dos y tres semanas en estar listo para jugar. El debut de temporada de Nueva York contra Dallas el 13 de septiembre está a 3 semanas y media.

“Justo a tiempo, probablemente. Es un corredor con experiencia", recalcó Harbaugh. "Cualquiera que lo haya visto jugar sabe qué tipo de corredor es. Es un corredor que avanza como si fuera cuesta abajo, un corredor físico”.

La importancia del papel de Harris es una incógnita, ya que el jugador de 28 años se incorpora a un grupo de corredores que incluye a los posibles titulares Cam Skattebo y Tyrone Tracy, además de otro con más de 100 partidos de experiencia en la liga, Devin Singletary. Skattebo volvió apenas hace poco a estar completamente sano tras fracturarse el peroné derecho y dislocarse el tobillo derecho en octubre.

Harris también atravesó un largo proceso de rehabilitación después de romperse el tendón de Aquiles izquierdo en una jugada sin contacto con Chargers de Los Ángeles contra Denver el 21 de septiembre.

“Estoy orgulloso del trabajo que hice. Ha sido un proceso, pero aprendí mucho sobre mí mismo: simplemente volver, recuperar la fuerza e impulsarme. Salió muy bien”, afirmó.

Antes de que la lesión acortara su temporada a tres partidos, Harris era el corredor principal de tiempo completo con los Steelers de Pittsburgh y superó las 1.000 yardas por tierra cuatro años seguidos, de 2021 a 2024. Incluso con ese currículum, siente que tiene mucho que demostrar.

“Todo lo que hice en el pasado es pasado, y en realidad lo que hago ahora es lo que importa", valoró. "Sé que va a haber muchas preguntas sobre cómo voy a volver, y estoy listo para responderlas todas”.

Se espera que los Giants, con Harbaugh al mando, dependan en gran medida del juego terrestre. Harris, con 1,85 metros de estatura y más de 108 kilogramos, les da otro ariete, y dijo que le gusta la oportunidad que tiene por delante, incluso en una posición con mucha competencia.

“El estilo de juego hacia el que se están encaminando es el que encaja conmigo", aseguró. "Estoy dispuesto a meter el pie ahí y ayudar en todo lo que pueda”.

Abrirse paso para conseguir acarreos significa que podría haber menos para Skattebo y Tracy. Harbaugh dijo que le entusiasman las posibilidades con Harris, pero no ha abordado la situación con los otros corredores.

“Todo el mundo lo entiende. El fútbol americano es competitivo, la NFL es competitiva y estamos construyendo el equipo más fuerte que podamos, y él es un muy buen jugador”, aseveró Harbaugh.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes