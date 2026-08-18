Calais Campbell dice que el fútbol le da alegría tras tragedia familiar

El veterano Calais Campbell sabía que quería seguir jugando, incluso después de una tragedia familiar este verano que resultó en la muerte de su madre y en que su hermano fuera acusado de asesinato.

“Me encanta mucho el fútbol americano… me da alegría”, declaró el liniero defensivo de los Ravens de Baltimore de 39 años el martes en sus primeras declaraciones públicas desde la muerte de su madre. “Fue un poco más difícil entrenar, pero en lo que respecta al fútbol americano, me encanta mucho este deporte. Y este es un lugar muy divertido para mí. Así que jugar al fútbol americano ha sido genial para mí”.

Los Ravens firmaron en abril al seis veces seleccionado al Pro Bowl con un contrato de un año para su 19ª temporada en la NFL.

A finales de junio, la policía encontró muerta a su madre, de 71 años, en su casa de Atlanta durante una verificación de bienestar. Su hijo de 41 años, Ciarre Campbell, fue acusado de asesinato después de que lo encontraran con un cuchillo, según las órdenes de arresto. La familia dijo a la policía que Ciarre lucha con una enfermedad mental.

Los Ravens permitieron que Calais Campbell se perdiera las primeras prácticas de campamento de entrenamiento con el equipo completo. Participó en su primera sesión con el equipo el 3 de agosto, cinco días después de que los Ravens abrieran el campamento con el equipo completo.

“Estos últimos dos meses han sido bastante duros para mí y mi familia, pero lo estamos superando”, comentó Campbell. “Y de verdad agradezco todo el cariño, el apoyo y las oraciones que han estado llegando de todas partes, realmente, de toda la comunidad de la NFL. … Sigan orando por nosotros porque lo necesitamos”.

Campbell, que cumplirá 40 años el 1 de septiembre, jugó anteriormente en Baltimore de 2020 a 2022, y fue seleccionado a su sexto y último Pro Bowl durante su primera temporada con los Ravens.

Regresa a una organización con una imagen distinta, que incluye al entrenador en jefe de primer año Jesse Minter y un cuerpo técnico en su mayoría nuevo.

“(Él) aporta una gran versatilidad a lo largo de la línea defensiva, es un líder y mentor increíble en ese grupo y en el grupo defensivo y con el equipo”, dijo Minter sobre Campbell, quien suma 117 capturas en su carrera en 278 partidos de la NFL, incluidos 259 como titular. “El momento, obviamente, fue muy duro para él y su familia. Le permitimos la primera semana o dos del campamento para que pudiera, en cierto modo, ponerse a punto y estar listo, ya que afectó su preparación de verano, obviamente. Estoy muy contento de que lo tengamos”.

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