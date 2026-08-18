Jamal Musiala revela problema neurológico tras segundo colapso en juego del Bayern

El centrocampista del Bayern Múnich Jamal Musiala dijo que está lidiando con un problema neurológico, pero que se encuentra bien pese a que se desplomó el martes durante un partido de pretemporada en Heidenheim, tres días después de un incidente similar contra el Leipzig.

El alemán de 23 años cayó al suelo poco después de ingresar al amistoso como suplente en la segunda mitad. Recibió atención médica y fue asistido mientras se retiraba caminando del terreno de juego.

Musiala se había desplomado el sábado durante un amistoso contra el Leipzig. La agencia de noticias alemana DPA informó que abandonó el campo por su cuenta, pero aun así parecía aturdido.

“Hubo un contratiempo cuando Jamal Musiala tuvo que ser sustituido por un golpe minutos después de entrar”, indicó el Bayern sobre el incidente en su reporte sobre el partido del martes.

Tras el partido, Musiala publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que explicó que ha sufrido “crisis de ausencia tratables” debido a un problema neurológico.

Musiala señaló que se muestra optimista y que está recibiendo una atención médica excelente.

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