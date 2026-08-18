Corredor de Jets Breece Hall estará fuera 2-3 semanas por distensión inguinal y volvería en Semana 1

El corredor de los Jets de Nueva York Breece Hall estará fuera de acción entre dos y tres semanas por una distensión en la ingle, pero se espera que esté listo para jugar en el partido inaugural de la temporada regular.

El entrenador en jefe Aaron Glenn se mostró cautelosamente optimista el lunes después de que Hall atrapó un pase al final del entrenamiento, se detuvo de golpe y cayó sobre el césped mojado por la lluvia. Glenn indicó el martes que las pruebas confirmaron que la lesión no es grave y no mantendrá fuera por mucho tiempo al corredor número 1 de los Jets.

“Sabiendo lo importante que es para lo que estamos haciendo, fue realmente emocionante escuchar esto”, comentó Glenn.

Hall, de 25 años, es considerado una pieza clave del ataque de Nueva York y viene de su primera temporada con 1.000 yardas por tierra. Seleccionado en la segunda ronda del draft de 2022 procedente de Iowa State, Hall suma 1.000 yardas desde la línea de golpeo en tres temporadas consecutivas, lo que lo convierte en apenas el sexto jugador —y el quinto corredor— en la historia de la franquicia en lograr esa hazaña.

Recibió una extensión de contrato por tres años en este receso entre campañas por un valor de hasta 45,75 millones de dólares y ha dicho que quiere seguir demostrando que es uno de los mejores corredores de la NFL.

“Definitivamente es un alivio. Necesitamos a Breece y estamos rezando por una recuperación rápida. Es una parte importante de nuestra ofensiva y de nuestro equipo. Es un líder en nuestro equipo y en nuestra ofensiva, y su presencia se siente cuando está ahí afuera. Así que lo apreciamos y sólo esperamos que regrese lo antes posible”, dijo el mariscal de campo Geno Smith sobre el pronóstico de Hall.

Sin Hall, el grupo de corredores de los Jets estará algo limitado durante las próximas semanas. Isaiah Davis, una selección de quinta ronda en 2024, también está fuera por una lesión de rodilla, pero se espera que regrese antes de la Semana 1. Braelon Allen asumirá el rol de titular, mientras que Kene Nwangwu y los novatos no reclutados Sam Scott y Chip Trayanum son los otros corredores en el roster de Nueva York.

“No voy a sentarme aquí e intentar decirle a Braelon que haga algo fuera de lo normal respecto a lo que ha estado haciendo. Solo acarrea el balón, entiende cuáles son tus referencias, métete ahí y sé Braelon”, manifestó Glenn.

Glenn señaló que también se espera que el apoyador Mykal Walker esté fuera entre dos y tres semanas por una lesión en la pantorrilla, pero se prevé que regrese a tiempo para el partido de la Semana 1 en Tennessee el 13 de septiembre.

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