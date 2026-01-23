Un influyente miembro del comité ejecutivo de la federación alemana de fútbol ha sugerido la posibilidad de boicotear la Copa del Mundo, citando las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Oke Göttlich, quien preside el club de la Bundesliga St. Pauli y es uno de los diez vicepresidentes de la federación, declaró al periódico Hamburger Morgenpost el viernes que "ha llegado el momento" de "considerar y discutir esto seriamente".

Trump ha generado controversia en Europa tras su intento de adquirir Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN. A esto se sumó su amenaza de imponer aranceles a ocho naciones europeas que se opusieron a dicha adquisición. Estas acciones han llevado a muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos a advertir sobre una posible ruptura con Washington, capaz de desestabilizar la alianza de la OTAN.

Göttlich comparó la situación actual con los boicots de los Juegos Olímpicos en la década de 1980. "A mi entender, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos tener esta discusión", afirmó.

Estados Unidos es coanfitrión de la Copa del Mundo del 11 de junio al 19 de julio junto con Canadá y México . ( Dan Mullan/Getty Images )

Estados Unidos es coanfitrión de la Copa del Mundo del 11 de junio al 19 de julio junto con Canadá y México. Los aficionados tienen preocupaciones sobre los altos precios de las entradas, mientras que las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump también están prohibiendo a los seguidores de algunas naciones competidoras asistir.

Göttlich, quien ha llamado a la defensa de los valores, probablemente enfrentará resistencia a los llamados a un boicot por parte del presidente de la federación, Bernd Neuendorf, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Catar fue demasiado político para todos y ahora somos completamente apolíticos? Eso es algo que realmente, realmente, realmente me molesta", dijo Göttlich sobre la oposición de la federación alemana al anterior anfitrión de la Copa del Mundo.

Alemania fracasó en ese torneo, y el entrenador que asumió después dijo que no quería más distracciones políticas.

"Como organizaciones y sociedad, estamos olvidando cómo establecer tabúes y límites, y cómo defender valores", dijo Göttlich. "Los tabúes son una parte esencial de nuestra postura. ¿Se cruza un tabú cuando alguien amenaza? ¿Se cruza un tabú cuando alguien ataca? ¿Cuando la gente muere? Me gustaría saber de Donald Trump cuándo ha alcanzado su tabú, y me gustaría saber de Bernd Neuendorf y Gianni Infantino".

El St. Pauli, con sede en Hamburgo, es conocido por mezclar deporte con política cerca del distrito de luz roja de la ciudad, y particularmente por su postura de izquierda. El famoso símbolo de la calavera y las tibias cruzadas del club fue llevado por primera vez por ocupantes ilegales que vivían cerca y luego popularizado por aficionados que se identificaban como punks.

Göttlich desestimó la sugerencia de que un boicot perjudicaría a los jugadores del equipo nacional de St. Pauli, Jackson Irvine y Connor Metcalfe de Australia, y Joel Chima Fujita de Japón.

"La vida de un jugador profesional no vale más que la vida de innumerables personas en varias regiones que están siendo atacadas o amenazadas directa o indirectamente por el anfitrión de la Copa del Mundo", dijo.