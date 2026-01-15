FIFA afirma haber recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

La FIFA informó el miércoles que ha recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo de este año.

El organismo rector del fútbol señaló que, fuera de los países anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, la mayoría de las solicitudes fueron realizadas por aficionados residentes en Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

La FIFA está pidiendo hasta 8.680 dólares por entrada. Tras las críticas, la organización anunció el mes pasado que ofrecerá entradas de 60 dólares para cada partido a las 48 federaciones nacionales en el torneo.

Las propias federaciones decidirán cómo distribuir esos boletos entre sus aficionados que asistieron a sus partidos anteriores.

El organismo indicó que el partido más solicitado en la tercera fase de ventas, que se llevó a cabo del 11 de diciembre hasta el martes, fue el Colombia vs. Portugal del 27 de junio en Miami Gardens, Florida; seguido por México vs. Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara, México; la final el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey; el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en la capital mexicana; y un partido de segunda ronda el 2 de julio en Toronto.

La FIFA indicó que notificará a las personas sobre sus solicitudes de entradas no antes del 5 de febrero y las asignará aleatoriamente para los partidos en los que la demanda supere la disponibilidad.

_____

