China se toma 'en serio' disculpa de Mbappé tras críticas por 'dictador chino'

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó el miércoles que se tomó “en serio” la disculpa del astro Kylian Mbappé por comentarios considerados irrespetuosos hacia Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, mientras continúan las repercusiones por el asunto.

Mbappé enfrentó una ola de críticas el martes por declaraciones que hizo en una entrevista en línea, y perdió acuerdos de marca con al menos tres empresas chinas distintas. El fabricante de bebidas Dongpeng, el gigante lácteo Mengniu y el productor de queso Milkground señalaron, en comunicados de redacción similar, que ponían fin a sus acuerdos con el delantero francés. Cada uno indicó que se opone a “cualquier palabra y acción que hiera el sentimiento nacional”.

“Nos tomamos en serio la disculpa que ha presentado”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa diaria.

Aún está por verse si la disculpa de Mbappé le ayudará a recuperar los acuerdos de marca u otros negocios que perdió el martes. Los partidos de su equipo seguían sin estar disponibles para los espectadores en China el miércoles.

“Por supuesto, una vez que las palabras y acciones de una figura pública cruzan el límite, o pisan una línea roja, … se convierte en un activo negativo para una marca”, escribió el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista, en una columna en línea el miércoles. “Es por principios y por la necesidad de la lógica empresarial que las plataformas y empresas chinas toman medidas firmes para cortar una relación de ese tipo”.

El incidente es el más reciente de una serie de casos en los que China ha aprovechado su peso económico para obligar a empresas e individuos extranjeros a disculparse por supuestos desaires. En 2019, la televisión estatal china dejó de transmitir partidos de la NBA después de que Daryl Morey, el entonces gerente general de los Rockets de Houston, publicara un tuit en apoyo a manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

Los medios estatales critican al Real Madrid y exigen disculpas

China Media Group también informó que suspendió las transmisiones de partidos de la liga española y de otros encuentros en los que participa el jugador francés, y exigió una disculpa a La Liga, a Mbappé y a su club, el Real Madrid.

Mbappé emitió una disculpa el martes al afirmar que "mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo”.

“A todos los que mis palabras han molestado, les ofrezco disculpas”, añadió. “Ésa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente”.

El presidente de la liga española, Javier Tebas, emitió rápidamente una disculpa pública el martes y subrayó el compromiso de La Liga de preservar sus alianzas con China.

Por su parte, el Madrid se disculpó más tarde el miércoles, sumándose a Mbappé al expresar pesar por las declaraciones del jugador y reiterando su respeto por el pueblo chino.

CMG indicó que recibió la disculpa del Real Madrid, sin añadir más comentarios. Antes, había exigido una disculpa formal y sostuvo que era inaceptable la postura del club de que un jugador tenía derecho a su opinión personal.

Mbappé se refiere a un “dictador chino” al elegir su meme favorito

En un clip de video, le preguntan a Mbappé cuál es su meme favorito sobre sí mismo, y el futbolista responde que era “un video que alguien hizo de un tipo… creo que era un dictador chino”, antes de que el video muestre una imagen alterada que coloca el rostro de Mbappé en el cuerpo con traje azul de Mao Zedong.

Aficionados al fútbol en internet llaman en broma “dictador” a la estrella —quien, según se ha dicho, eclipsa a muchos de sus compañeros e incluso a los equipos en los que juega—, y circulan ampliamente memes que lo muestran como Mao u otros líderes autocráticos.

Mao Zedong fue un revolucionario que lideró al Partido Comunista durante sus primeros días cruciales, ganó una guerra civil contra el gobernante Partido Nacionalista en China y luego fundó la actual República Popular China.

Mao es venerado por muchos, incluso hoy. Sin embargo, dejó un legado complejo de gobierno autoritario, tras encabezar campañas como el Gran Salto Adelante de 1959-63 y la Revolución Cultural de 1966-76, que causaron la muerte de unos 31 millones de personas por hambre y persecución, según estimaciones.

Pero el aparato de censura en internet de China hizo que, aunque las noticias sobre la pérdida de acuerdos de marca de Mbappé fueran tendencia el martes, no todos supieran qué dijo. Los comentarios sobre los líderes se consideran sensibles y su declaración no fue traducida por las marcas ni por los medios estatales que criticaron sus palabras.

“Tal vez dijo algo que no debía otra vez e hirió los sentimientos de la gente aquí en China”, comentó He Xiaodou el miércoles. El trabajador del sector financiero en Beijing dijo que había oído sobre la controversia, pero no sabía exactamente de qué se trataba. “Solo me quedó vagamente la impresión de que podría haber sido algo político”.

Otros que sí lo sabían se lo tomaron con calma.

“Creo que quizá algunas personas o algunas empresas están reaccionando de manera exagerada ante este asunto”, opinó Li Zhi, un abogado de Beijing. “No es para tanto. No es la primera vez que pasa”.

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La productora de video de The Associated Press Olivia Zhang y Wu Jia en Beijing contribuyeron a este reportaje.

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