Morice Norris está en protocolo de conmociones y los Lions reintegrarán gradualmente al safety

Morice Norris, el safety de los Lions de Detroit que fue retirado del campo en ambulancia al final de un partido de pretemporada la semana pasada, se encuentra en el protocolo de conmociones y está bien, informó el lunes el entrenador Dan Campbell.

"Vamos a tomárnoslo con calma aquí para asegurarnos de que esté bien durante los próximos 10 a 14 días y reevaluar. Eso es una buena noticia", expresó Campbell.

Después de pasar la noche del viernes en un hospital de Atlanta tras el partido de exhibición contra los Falcons que terminó de forma prematura por la lesión, Norris voló a Detroit el sábado y regresó a las instalaciones de los Lions el domingo.

“Fue genial, todos estaban emocionados de verlo. Es un soplo de aire fresco. Es difícil cuando algo así sucede y no sabes”, indicó Campbell. "No puedo decirte la cantidad de veces que he visto a chicos con conmociones quedar inconscientes —yo mismo las he tenido— pero cuando tienes estas y luego no sabes. Sabes que están respirando, pero no sabes nada más. Y se van. Es simplemente diferente, es un poco diferente porque intentas bloquearlo, pero sigue ahí".

Norris publicó en redes sociales el sábado que estaba bien y agradeció a las personas por su apoyo. Fue hospitalizado en condición estable el viernes por la noche después de ser atendido durante unos 20 minutos por el personal médico en el campo del estadio Mercedes-Benz.

El safety de 24 años se lesionó cuando faltaban 14:50 en el juego después de intentar derribar a Nathan Carter, corredor de los Falcons. Golpeó a Carter con la barra facial en la sección media del corredor y su cuello se dobló hacia atrás

En una muestra de preocupación y unidad, los miembros de ambos equipos se tomaron de las manos en un círculo en el campo después de la lesión.

Campbell y el entrenador de Atlanta, Raheem Morris, tomaron la decisión de no terminar el juego.

"Hablamos con el oficial Shawn Hochuli y nos informó que el juego seguía en pie. Nos comunicamos entre nosotros, le dijimos a Shawn que nos arrodillaríamos. Él dijo, 'Entiendo'. Y así fue como sucedió. Luego se suspendió el juego", explicó Campbell.

Norris jugó en dos partidos de temporada regular y uno en los playoffs como novato en 2024 después de ganarse un lugar en el equipo como agente libre no reclutado. Está compitiendo por un puesto de safety en la plantilla con Lauren Strickland e Ian Kennelly, detrás del All-Pro Kerby Joseph y el Pro Bowler Brian Branch.

Los Lions y los Dolphins tendrán prácticas conjuntas el miércoles y jueves antes de encontrarse en un partido de pretemporada el sábado en el Ford Field.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.