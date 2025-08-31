Bills buscan título del Este de la AFC y Super Bowl mientras Patriots, Jets y Dolphins se reagrupan

Los Bills de Buffalo parecían vulnerables hace un año. Y a pesar de eso, la División Este de la Conferencia Americana parecía estar al alcance.

Había preguntas sobre a quién le lanzaría Josh Allen y si la ventana de los Bills como uno de los equipos de élite de la NFL comenzaba a cerrarse, mientras que los Jets de Nueva York, los Dolphins de Miami y los Patriots de Nueva Inglaterra tenían muchas esperanzas.

En cambio, los Bills se abalanzaron a la conquista de su quinto título de división consecutivo, Allen ganó su primer premio de la AP al Jugador Más Valioso de la NFL y el equipo de Sean McDermott se quedó a una victoria de llegar al Super Bowl.

Mientras tanto, los Jets, Dolphins y Patriots vieron los playoffs desde casa y pasaron el receso posterior a la campaña reorganizándose y, en algunos casos, renovándose y recargando.

Ahora, Allen y los Bills encaran la temporada luciendo mejor que nunca y figuran entre los favoritos en las apuestas para ganar el Super Bowl, por no mencionar un sexto título consecutivo del Este de la AFC. Saben que necesitan superar el obstáculo de los playoffs, particularmente Kansas City, que ha eliminado a Buffalo en cuatro de las últimas cinco postemporadas, incluidas dos veces en la final de conferencia.

“No puedes ganar el Super Bowl sin llegar a los playoffs, y ese es nuestro objetivo número uno”, dijo Allen. "Ese es el estándar que el entrenador McDermott ha establecido aquí durante mucho tiempo, es de calibre de playoffs. No entras a los playoffs, no ganas el Super Bowl, es así de simple. ... Estamos aquí tratando de mejorar”.

Lo mismo para los Jets y Patriots, que contrataron nuevos entrenadores en intentos por cambiar su suerte con Aaron Glenn en Nueva York y Mike Vrabel en Nueva Inglaterra. Cada uno regresa a un equipo para el que alguna vez jugó.

“Tenemos algo que estamos tratando de crear”, dijo Glenn. “No voy a terminar hablando de eso o de qué son esas cosas, pero todos los días ése es el enfoque, nada más. Eliminar todo”.

Los Dolphins todavía tienen a Mike McDaniel a cargo y a Tua Tagovailoa como quarterback, pero las expectativas que alguna vez fueron altas han sido reemplazadas por dudas sobre si Miami está en camino de caer.

“En lugar de luchar contra cosas que no puedes controlar, hay que entender que lo único que podemos hacer es la inversión diaria en los demás”, dijo McDaniel. “Hay una claridad suprema de enfoque sobre lo que importa y lo que no”.

Aliados de Allen

La ofensiva de los Bills regresa mayormente intacta, incluidos los cinco linieros. Buffalo también agregó lo que espera sea una mejora en la posición de receptor abierto con Joshua Palmer, quien podría estirar el campo, algo que el juego aéreo no hizo el año pasado.

Se contará con Keon Coleman para dar otro paso adelante y el ala cerrada Dalton Kincaid intentará recuperar su estatus como una opción principal después de que las lesiones lo frenaron.

El coordinador Joe Brady también podrá apoyarse en su juego terrestre con James Cook, firmado para una extensión de cuatro años, lo que debería ayudar a quitarle presión a Allen para tener que correr.

Los quarterbacks de Patriots

Una temporada de 4-13 en el primer año de Jerod Mayo fue suficiente para que el propietario de los Patriots, Robert Kraft, cambiara la página. Recurrió a Vrabel, otro exjugador de Nueva Inglaterra, quien tuvo éxito transformando a Tennessee en un contendiente regular de playoffs.

“Hablamos sobre lo bueno, lo malo y lo que te hace perder”, dijo Vrabel. “Y creo que ahora pueden notar la diferencia entre esos tres puntos”.

El desarrollo del quarterback Drake Maye, quien entra en su segunda temporada con una línea ofensiva renovada y algunos nuevos creadores de juego, será clave. Maye fue un aspecto positivo durante una temporada desastrosa el año pasado y si puede dar un gran salto en su segunda campaña, los Patriots podrían al menos ser una amenaza para Buffalo.

“El entrenador Vrabel vino aquí y dejó claro desde el primer día: ‘dejen sus egos en la puerta. Estamos aquí para trabajar, queremos que los chicos terminen, trabajen duro y se esfuercen’”, dijo Maye. "Creo que estamos empezando a ver eso y a construir eso".

Despegando

Glenn, quien jugó ocho de sus 15 temporadas en la NFL en Nueva York, es muy consciente del foco de atención en la Gran Manzana. Ha insistido desde su contratación, junto con la del gerente general Darren Mougey, en que los Jets están construyendo para ser aspirantes a playoffs.

El hecho de que eso suceda esta temporada dependerá en gran medida del desarrollo del mariscal de campo Justin Fields.

Fields, seleccionado por Chicago en la primera ronda del draft de 2021, está en su tercer equipo en cinco años, pero Glenn y el coordinador ofensivo Tanner Engstrand creen que es una buena opción para lo que probablemente será una ofensiva centrada en la carrera.

“Me gustan los conceptos que tenemos”, dijo Fields. “Me gusta lo que Tanner está tratando de hacer e inculcar a los chicos en la ofensiva y un poco en nuestro libro de jugadas. Es un gran entrenador con mentalidad ofensiva y sabe las cosas que podemos lograr. Creo que el cielo es el límite”.

¿Nadando con los peces?

Miami llegó a los playoffs en cada una de las dos primeras temporadas de McDaniel y parecía estar listo para desafiar a Buffalo por el título de la división.

Las lesiones de jugadores clave como Tagovailoa, el receptor abierto Tyreek Hill y el tackle derecho Austin Jackson pasaron factura. A los tumbos, los Dolphins comenzaron con 2-6.

Se recuperaron con un final de 6-3, pero ésta parece una temporada decisiva para McDaniel y el gerente general Chris Grier.

La secundaria, en particular los esquineros, junto con las variantes en la ofensiva, las preguntas sobre la línea ofensiva y la salud de Tagovailoa generan mucho escepticismo sobre los Dolphins.

“No diría necesariamente que es una mentalidad de búnker o una mentalidad de búnker donde todos estamos un poco resguardados y donde la lucha es de nosotros contra el mundo”, dijo Tagovailoa. “Realmente es una lucha de nosotros contra nosotros mismos, es como lo vemos”.

Y en la AFC Este, parece que son los Bills, y luego todos los demás. De nuevo.

Orden previsto en que finalizarán:

Bills, Patriots, Jets, Dolphins.

Contribuyeron los escritores de deportes de AP Kyle Hightower, Alanis Thames y John Wawrow.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.