Tyreek Hill está listo para practicar y jugar con Dolphins en la Semana 1 contra Colts

El receptor de los Dolphins, Tyreek Hill, está listo para regresar a la práctica el jueves y se espera que juegue en el partido inaugural de la Semana 1 de Miami contra los Colts de Indianapolis, afirmó el entrenador Mike McDaniel.

Hill practicará de manera limitada después de haber estado al margen las últimas semanas debido a una lesión en el oblicuo.

McDaniel comentó que el equipo había sido cauteloso con Hill para asegurarse de que no agravara la lesión antes de la temporada y agregó que el receptor All-Pro "se ve genial".

"Él hará algunas cosas hoy", expresó McDaniel antes de la práctica del jueves. "Nos hemos asegurado de que no tenga contratiempos para la próxima semana, pero sí, lo vemos bien".

Tuvo 81 recepciones y 959 yardas con seis touchdowns de recepción mientras jugaba con una lesión en la muñeca en 2024.

Los Dolphins estarán sin el corredor de segundo año Jaylen Wright para comenzar la temporada. McDaniel dijo que Wright tuvo un "pequeño procedimiento" que no ameritará la temporada completa, pero requerirá algo de tiempo para recuperarse.

La lesión de Wright dejó al novato Ollie Gordon III como el único corredor saludable de Miami, con el titular De'Von Achane cuidando una lesión en la pantorrilla —se espera que esté listo para la Semana 1— por lo que los Dolphins firmaron a los veteranos Jeff Wilson Jr. y JaMycal Hasty.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.