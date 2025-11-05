MLS suspende a Luis Suárez para partido decisivo del Inter Miami ante Nashville

Lionel Messi echará de menos a Luis Suárez para su crucial partido del sábado en los playoffs de la MLS, uno en el que podría acabar la temporada de Inter Miami.

El delantero uruguayo fue suspendido para el choque en casa contra Nashville SC debido a su conducta en el segundo duelo de la serie al mejor de tres —específicamente por patear al hondureño Andy Nájar de Nashville— el pasado fin de semana, dijo el miércoles la MLS.

Suárez también fue multado una cantidad no revelada, dijo la MLS. Inter Miami debe ganar el sábado ante Nashville o su temporada terminará.

El comité disciplinario de la MLS dijo que la “conducta violenta” de Suárez a los 71 minutos del partido del 1 de noviembre merecía la suspensión, aunque no se le sancionó con falta en la jugada. Según las reglas de la MLS, el comité puede acordar unánimemente emitir una suspensión incluso si no se sancionó falta en tiempo real.

Suárez extendió su pierna derecha y golpeó a Nájar cuando ninguno de los dos estaba cerca del balón.

La MLS suspendió a Suárez anteriormente esta temporada por tres partidos de la temporada regular de la liga tras escupir a alguien durante una pelea tras la derrota de Inter Miami ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto. La Leagues Cup también suspendió a Suárez por seis partidos futuros en su torneo. La MLS tomó medidas a pesar de que los actos que empañaron el final de ese partido no fueron en un compromiso de liga.

Suárez ha cumplido suspensiones en tres ocasiones más durante su carrera por morder a oponentes.

Además, la MLS dijo el miércoles que el defensor de Inter Miami, Ian Fray, fue multado por “violar la política de la liga respecto a la simulación/exageración” durante el partido contra Nashville el pasado fin de semana. No se reveló el monto de la multa.

Inter Miami ganó 3-1 el primer duelo de la serie y luego 2-1 en el segundo en Nashville. Inter Miami se despidió en la primera ronda la campaña anterior tras sucumbir como local ante Atlanta United en el tercer partido.

Messi jugó con Suárez —cuyo estatus para 2026 y más allá no es seguro— así como con Sergio Busquets y Jordi Alba durante años en el Barcelona. Suárez siguió los pasos de Busquets y Alba a Inter Miami después de que Messi sorprendiera al mundo del fútbol al fichar con las Garzas a mediados de 2023.

El astro argentino extendió el mes pasado su contrato con Inter Miami hasta 2028. Busquets y Alba se retirarán cuando termine esta temporada con Inter Miami.

