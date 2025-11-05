McIlroy califica de 'peculiar' el cambio de LIV Golf a torneos de 72 hoyos

Rory McIlroy describió como "peculiar" la decisión de LIV Golf de expandir sus torneos a 72 hoyos.

El circuito financiado por Arabia Saudí se alineará al formato de los torneos tradicionales de golf y pasará de tres a cuatro rondas desde el próximo año.

El cambio de formato podría impulsar la solicitud de LIV para ser reconocido por el Ranking Mundial Oficial de Golf, un paso necesario debido a que los cuatro majors utilizan su escalafón para ayudar a determinar sus participantes.

El OWGR, por sus siglas en inglés, rechazó la solicitud de LIV Golf para acreditar puntos de ranking mundial cuando la liga comenzó. La principal preocupación es el formato cerrado del circuito a los mismos 54 jugadores todo el año, excepto por los suplentes que reemplazan a los jugadores lesionados. Además de que la competencia por equipos podría afectar la integridad de la competencia individual, ya que se basaba en las mismas puntuaciones.

McIlroy ha sido franco sobre la irrupción de LIV en el mundo del golf, por lo que se le preguntó su opinión sobre el cambio a 72 hoyos al hablar el miércoles en su conferencia de prensa antes del Campeonato HSBC en Abu Dabi.

"Creo que es una medida peculiar, porque creo que podrían haber obtenido puntos de ranking con tres rondas. No creo que tres rondas frente a cuatro rondas sea lo que los estaba frenando”, afirmó McIlroy.

"Ciertamente se pone más en sintonía con los torneos de golf tradicionales", añadió. “Dejan de ser realmente un destructor y, de alguna manera, se alinean más con lo que todos los demás hacen. Pero si eso es lo que consideran que es necesario para obtener los puntos de ranking, supongo que eso es lo que tenían que hacer”.

McIlroy cuestionó cuántos puntos de ranking estarán disponibles en los torneos de LIV Golf.

“Debido a que la calidad de los participantes será tan débil, porque muchos de los jugadores ya han caído en los rankings al no recibir puntos de ranking durante tanto tiempo, pues no sé si los puntos de ranking realmente los van a beneficiar”, expresó McIlroy.

“Sí, será interesante ver cómo evoluciona todo”, agregó.

McIlroy disputa el torneo de Abu Dhabi por duodécima vez. Ha terminado entre los primeros tres en nueve ocasiones, pero nunca ha ganado el torneo.

El norirlandés encabeza la clasificación de la Carrera a Dubái de toda la temporada con dos eventos por jugar, y una victoria esta semana lo acercaría a un séptimo título en lo que fue la Orden de Mérito, a uno del récord de Colin Montgomerie.

