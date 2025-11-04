LIV Golf se ampliará a 72 hoyos para buscar puntos en el ranking mundial

LIV Golf, la liga financiada por Arabia Saudí conocida por sus torneos de 54 hoyos con salidas simultáneas, se expandirá a 72 hoyos para la temporada 2026 y agregará algunos lugares de clasificación adicionales en una medida que podría impulsar su intento de ser reconocida por el Ranking Mundial Oficial de Golf.

El nombre de la liga —el número romano para 54— se inspiró en torno a un ritmo más rápido en tres rondas en lugar de las cuatro tradicionales en la mayoría de los otros circuitos.

La salida simultánea se mantendrá para una liga que probablemente tendrá a 57 jugadores. LIV había dicho anteriormente que tomaría a los dos mejores jugadores disponibles del ranking de la Serie Internacional en el Tour Asiático, y a dos jugadores del torneo de clasificación en enero.

Scott O'Neil, el CEO de LIV Golf, no mencionó el ranking en el anuncio del martes, diciendo solo que el cambio a 72 hoyos marca un “nuevo capítulo crucial” que fortalece la liga y desafía a los jugadores.

“Las ligas más exitosas del mundo... continúan innovando y evolucionando su producto, y como una liga emergente, no somos diferentes”, dijo O'Neil. "LIV Golf siempre tendrá un ojo hacia el progreso que actúe en el mejor interés de LIV Golf y en el mejor interés del deporte”.

Bryson DeChambeau, el dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos y una de las principales figuras de LIV Golf, fue directo al punto sobre lo que significará el cambio a 72 hoyos.

"Todos quieren ver a los mejores jugadores del mundo compitiendo entre sí, especialmente en los majors, y para el bien del juego, necesitamos un camino a seguir”, dijo DeChambeau en un comunicado emitido por LIV.

"Al pasar a 72 hoyos, LIV está dando un paso proactivo para alinearse con el formato histórico reconocido globalmente. Esta es una evolución fantástica del producto LIV, mostrando cómo nuestra liga escucha y se adapta para crear la mejor experiencia posible”.

LIV Golf Promotions programó un torneo el 8-11 de enero en Black Diamond Ranch en Lecanto, Florida, un diseño de Tom Fazio con un tramo dramático de hoyos finales construidos alrededor de una cantera.

Será el primer evento de clasificación en América del Norte —los otros dos fueron en Arabia Saudí y Abu Dhabi— y la Gira PGA respondió diciendo que habría repercusiones para cualquiera de sus jugadores que intenten participar.

El tour dijo que cualquier miembro de la Gira PGA o de los tours de desarrollo que juegue en LIV Golf Promotions no recibiría el permiso debido a los derechos de medios involucrados con un tour rival en América del Norte. No dijo cuál sería el castigo, citando su política de larga data de no divulgar asuntos disciplinarios.

La PGA también dijo que cualquiera que no sea miembro, como un aficionado o alguien cuyo estatus no ha sido determinado en el PGA Tour Américas, sería excluido de cualquier competencia de la Gira PGA por un año.

El torneo de LIV se escenificará una semana antes del inicio de la temporada de la Gira PGA ahora que The Sentry fue cancelado debido a problemas de agua en Kapalua en Hawái.

El ranking mundial es crítico porque los cuatro majors utilizan el ranking para ayudar a determinar sus participantes. El US Open y el Abierto Británico han creado una categoría de clasificación separada para los jugadores de LIV, mientras que el Campeonato de la PGA Championship ha apelado a “invitaciones especiales” para crear una oportunidad para los jugadores de LIV. El Masters, también, ha dicho que podría usar sus invitaciones a su discreción para incluir a jugadores de LIV que considere merecedores de una plaza.

“Esto es una victoria para la liga y para los jugadores”, dijo Jon Rahm, el español que ha ganado el título individual en sus dos años con LIV. “Pasar a 72 hoyos es el siguiente paso lógico que fortalece la competencia, nos pone a prueba más a fondo y, si la creciente asistencia de público de la temporada pasada sirve de indicación, ofrece más de lo que los aficionados desean”.

LIV arrancará su quinta temporada del 4 al 7 de febrero en Arabia Saudí.

