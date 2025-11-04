Canjes NFL: Cowboys adquieren al linebacker Logan Wilson y Jaguars al receptor Jakobi Meyers

Jerry Jones, el propietario de los Cowboys de Dallas, cerró un trato para reforzar la segunda peor defensa de la NFL. Los Jaguars de Jacksonville añadieron a un creador de jugadas.

Los Cowboys adquirieron el martes al linebacker Logan Wilson de los Bengals de Cincinnati a cambio de una selección de la séptima ronda del draft. Horas antes de que los Cowboys perdieron ante los Cardinals de Arizona Cardinals, quedando 3-5-1 en la temporada, Jones dijo que el equipo tenía un acuerdo para agregar a un jugador que podría mejorar la defensa.

El receptor Jakobi Meyers se muda a Jacksonville procedente de Las Vegas por selecciones de draft en la cuarta y sexta rondas, según una persona con conocimiento del acuerdo y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no ha sido anunciado.

Meyers, quien solicitó el canje, aporta profundidad a los Jaguars (5-3). Travis Hunter se perderá al menos tres juegos más y Brian Thomas Jr., Dyami Brown y Tim Patrick lidian con lesiones.

Wilson pidió ser transferido al recibir menos tiempo de juego con los Bengals, dueños de la peor defensa de la liga. Los Cowboys intercambiaron al pass rusher Micah Parsons —dos veces All-Pro— a Green Bay antes de la temporada, dejando un gran vacío que Wilson no llena.

“Él sabe cómo meterse en los espacios ahora mismo”, dijo Jones en su programa de radio. "Para lo que necesitamos ahora, puede entrar de inmediato y ayudarnos como linebacker”.

Troy Aikman, el quarterback miembro del Salón de la Fama que llevó a los Cowboys a tres Super Bowls en la década de 1990, se burló del acuerdo durante la transmisión de ESPN.

"Lo mejor sería cancelar ese canje", dijo Aikman. "No creo que un jugador, por lo que he visto esta noche, vaya a hacer una diferencia para este grupo".

Los equipos de la NFL tienen hasta las cuatro de la tarde —tiempo de la costa Este— el martes para concretar canjes.

Los Eagles de Filadelfia, campeones vigentes del Super Bowl, han sido agresivos. El gerente general Howie Roseman sigue agregando jugadores a una plantilla talentosa para mejorar las posibilidades del equipo de repetir.

Desde que los Eagles (6-2) jugaron su último partido, han adquirido al pass rusher Jaelan Phillips y a los cornerbacks Michael Carter II y Jaire Alexander.

Phillips, quien llegó de Miami el lunes por una selección de tercera ronda, refuerza inmediatamente la presión al pasador. La selección de primera ronda de 2021 tuvo tres capturas en sus últimos cinco juegos para los Dolphins. Todos los pass rushers de Filadelfia combinados tienen tres capturas esta temporada.

Carter le da a la defensa un cornerback veterano para permitir al coordinador defensivo Vic Fangio más flexibilidad para usar a Cooper DeJean afuera. Alexander, una selección de Pro Bowl en dos ocasiones, es una adquisición de bajo riesgo y alta recompensa.

Los Ravens de Baltimore también añadieron un pass rusher, consiguiendo a Dre’Mont Jones de Tennessee por una selección condicional de quinta ronda. Jones tiene cuatro capturas y media esta temporada, por lo que es una mejora para los Ravens (3-5) en una posición de necesidad.

Varios intercambios ya se realizaron el mes pasado. Los Bengals adquirieron al quarterback Joe Flacco. Los Rams consiguieron al cornerback Roger McCreary. El ala defensiva Keion White fue a los 49ers. El safety Kyle Dugger fue intercambiado a los Steelers. Los Jaguars y los Browns intercambiaron a los cornerbacks Greg Newsome II y Tyson Campbell.

Los Chargers añadieron al pass rusher Odafe Oweh en un acuerdo que envió al safety Alohi Gilman a los Ravens.

Hay algunos jugadores de alto perfil que podrían recalar en otros equipos. El pass rusher Trey Hendrickson (Bengals) y el corredor Breece Hall (Jets), están entre los nombres más importantes mencionados en los rumores de intercambio.

___

Los escritores de fútbol americano profesional de AP, Mark Long y Schuyler Dixon, contribuyeron a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes