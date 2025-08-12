MLB descarta iniciar la Serie Mundial antes si ambas finales de liga terminan en un quinto juego

Las Grandes Ligas abandonaron su plan de comenzar la Serie Mundial antes si ambas series de campeonato de liga son cortas. MLB anunció el martes que el Clásico de Otoño de este año comenzará el 24 de octubre.

El año pasado, MLB dijo que el primer juego se adelantaría del 25 de octubre al 22 de octubre si las series terminaban el 19 de octubre, cuando ambas ligas estaban programadas para haber jugado hasta el quinto duelo. Pero los Mets de Nueva York ganaron el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional antes de perder ante los Dodgers de Los Ángeles en el sexto.

Desde que las series de campeonato se expandieron a un formato al mejor de siete en 1985, ambas ligas terminaron en cuatro o cinco juegos en 1989, 2001, 2002, 2014 y 2022. El año pasado fue el primero en el que MLB anunció un calendario flexible.

El séptimo de la Serie Mundial de este año sería el 1 de noviembre. La Serie Mundial terminó en noviembre en 2001, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022 y 2023. Lo más tarde fue el 5 de noviembre en 2022.

La Serie Mundial está programada para comenzar un viernes por quinto año consecutivo. Antes de 2022, la Serie Mundial no había comenzado un viernes desde 1915.

Las series divisional de la Liga Nacional tendrán un día libre adicional programado entre los primeros dos juegos un formato que permite a un equipo tener a los mismos lanzadores comenzando los Juegos 1 y 4, y los Juegos 2 y 5 con el descanso normal de cuatro días. El año pasado, la serie divisional de la Liga Americana tuvo el día libre adicional.

Las cuatro series de comodines al mejor de tres están programadas para días consecutivos del 30 de septiembre al 2 de octubre en el lado del sembrado más alto.

Doce equipos accederán a los playoffs bajo el formato que comenzó en 2022. Los dos mejores equipos de cada liga pasan directamente a la primera ronda, mientras que el tercer sembrado enfrenta al sexto y el cuarto contra el quinto. El sembrado más alto será local en cada serie al mejor de tres.

En la serie divisional al mejor de cinco, el sembrado más alto juega contra el ganador del tercero contra el sexto y el sembrado dos juega contra el ganador del cuatro contra cinco. La serie divisional tendrá el formato familiar del sembrado más alto en casa para los juegos 1 y 2, y, si es necesario, el 5.

La serie divisional de la Liga Americana también comenzará el 4-5 de octubre, seguida de un día de viaje y cambio a otros sitios para juegos el 7-5 de octubre. El Juego 5 de ambas sería el 10 de octubre.

La serie divisional de la Liga Nacional arrancará el 4 de octubre, tendrá un día libre, seguido de un juego el 5 de octubre, y luego cambia a otras ciudades el 8-9 de octubre. Después de otro día de viaje, el Juego 5 de ambas se jugarían el 11 de octubre.

La serie de campeonato de la Liga Americana comienza el 12 de octubre y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al día siguiente, con días libres después de los Juegos 2 y 5

