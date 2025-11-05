Hefner y Richardson se unen al staff técnico del nuevo manager de los Bravos Weiss en los Bravos

El entrenador de lanzadores Jeremy Hefner y el entrenador de primera base Antoan Richardson fueron añadidos al equipo del nuevo manager Walt Weiss por los Bravos de Atlanta el miércoles.

Hefner, de 39 años, fue despedido por los Mets de Nueva York después de seis temporadas tras el fracaso del equipo en alcanzar los playoffs. El cuerpo de lanzadores de los Mets tuvo seis selecciones al Juego de Estrellas y la sexta mejor efectividad (4.02) en la liga durante ese período. Anteriormente trabajó en la organización de los Mellizos de Minnesota durante tres años.

Richardson, de 42 años, fue entrenador de primera base, coordinador de jardineros e instructor de corrido de bases para los Mets las dos últimas temporadas.

Ayudó al equipo a liderar la liga en porcentaje de bases robadas (89.1%). Anteriormente pasó cinco años en el sistema de los Gigantes de San Francisco.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes