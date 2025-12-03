Mike Tomlin comparte la frustración de fanáticos de Steelers con foja de 6-6: 'No me gusta'

Mike Tomlin no es inmune al coro de abucheos que persiguió a los Steelers hasta el vestuario después de la paliza sufrida ante Buffalo el domingo.

De hecho, el entrenador con más años en la NFL se sintió de la misma manera después de ver superado a su equipo, que perdió por quinta vez en siete duelos.

"En general, estoy de acuerdo con ellos, desde esta perspectiva: el fútbol americano es nuestro deporte, estamos en un negocio de entretenimiento deportivo", dijo Tomlin el martes. "Y si apoyas a los Steelers, entretenerlos es ganar. Y cuando no estás ganando, no es entretenido".

Y no ha sido entretenido últimamente para Pittsburgh, que no había sido convincente pese a liderar su división durante la mayor parte de los últimos dos meses. El descontento dentro del Acrisure Stadium estalló en el último cuarto, cuando la multitud abucheó en cuanto comenzó a sonar la canción "Renegade" de Styx, un elemento básico de los finales de partido, diseñado para animar a la defensa.

"Si has estado en este negocio, entiendes eso, y por eso lo respeto", dijo Tomlin. "Comparto las frustraciones, entiendo qué hace que esto funcione, y ganar es lo que hace que esto funcione".

Tomlin no fue el único en la línea lateral de los Steelers cuyas frustraciones se desbordaron mientras los Bills acumulaban 249 yardas por tierra y retenían el balón durante casi 42 minutos.

El experimentado capitán defensivo Cam Heyward recibió una penalización por enfrascarse en un altercado con el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, después de un pase de touchdown en el tercer cuarto a Keon Coleman que puso a Buffalo arriba 16-7. Heyward luego dijo que estaba respondiendo a un incidente anterior en el partido, en el que Allen lo habría golpeado intencionalmente en la ingle.

El liniero defensivo suplente de Pittsburgh, Esezi Otomewo, recibió un castigo por rudeza innecesaria en los minutos finales para ayudar a extender una serie que resolvió el encuentro.

"Asumo la responsabilidad de asegurarme de que estos muchachos entiendan que un componente de ser un equipo difícil de vencer es no vencernos a nosotros mismos", dijo Tomlin. "Tuvimos algunas penalizaciones y ciertamente vas a tener castigos cuando juegas. Pero las penalizaciones de 15 yardas, la pérdida de compostura y cosas de esa naturaleza no han sido parte de nosotros. Y eso necesita corregirse de inmediato".

Es necesario si los Steelers quieren tener alguna oportunidad de salir de una racha que les ha robado las buenas vibraciones producidas durante un inicio de 4-1. Tres de las últimas cinco derrotas de Pittsburgh han sido por al menos diez puntos, las tres ante equipos con aspiraciones de playoffs.

Tomlin sigue siendo optimista sobre las perspectivas de su equipo, incluso sin mucho en qué basarse últimamente.

"Ciertamente, nuestra última actuación no estuvo a la altura, pero no creo que disminuya nuestra confianza en nosotros mismos o nuestra capacidad para rendir individual y colectivamente en el futuro", dijo.

Cuando se le preguntó si siente que su equipo tiene una identidad tres meses después de que comenzó la temporada, Tomlin se rió.

"Sí, 6-6, y no me gusta", dijo.

