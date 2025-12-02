'Nunca satisfechos': Patriots llegan a su semana de descanso con una racha de 10 victorias

Los Patriots de Nueva Inglaterra pasaron de ganar 11 títulos consecutivos del Este de la AFC durante la era de Bill Belichick y Tom Brady, a quedar detrás Buffalo en cada una de las últimas cinco temporadas.

Después de una dominante victoria 33-15 sobre los Giants de Nueva York el lunes por la noche, Nueva Inglaterra entra en su semana de descanso inmerso en una racha de 10 victorias consecutivas.

Con un récord de 11-2 y 3-0 en juegos de la división, el primer partido de los Patriots después de la semana de descanso será el duelo del 14 de diciembre contra los Bills (8-4, 2-2), que perdieron 23-20 ante Nueva Inglaterra en Buffalo en la Semana 5.

Esto también ha solidificado la posición de los Patriots como contendientes al Super Bowl en la primera temporada del entrenador Mike Vrabel. Y ha hecho que su mensaje al equipo durante el próximo descanso sea simple.

“No hemos terminado. No estamos satisfechos. Creo que los campeones nunca están satisfechos”, afirmó Vrabel. “Creo que puedes apreciar dónde estás, pero al mismo tiempo nunca estar satisfecho o complaciente”.

También quiere recordar a sus jugadores que no hay nada garantizado cuando retomen las prácticas. Esta temporada, los equipos tienen un récord de 16-12 tras su semana de descanso.

Sus jugadores no creen que mantener el enfoque sea un problema para este grupo.

“Hemos establecido un estándar para nosotros mismos. Siento que todos los jugadores lo han aceptado, y siento que está dando frutos”, expresó el corredor Rhamondre Stevenson.

El receptor Kayshon Boutte cree que eso se debe a que la actitud es completamente diferente a la que persistió la temporada pasada rumbo a un final 4-13.

“Creo que simplemente, siendo la forma en que terminó la temporada pasada, dejando eso atrás, una nueva temporada y un nuevo punto de inflexión”, comentó Boutte. “Estamos en 11-dos ahora mismo, así que quiero decir, es genial. No se puede pedir una mejor sensación”.

Lo que está funcionando

Drake Maye nuevamente fue recibido con cánticos de “¡MVP!” durante la victoria del lunes. Con cada semana que pasa, comienza a sentirse como si fuera mucho más que solo buenos deseos de los fanáticos locales. A lo largo de 13 juegos, el mariscal de campo de segundo año se encuentra en la cima de la NFL con 3.412 yardas por pase, un porcentaje de pases completados del 71,cinco por ciento y un índice de pasador de 111,nueve. Sus 23 pases de touchdown ocupan el tercer lugar en la liga.

“Lo veo. Es un crack”, dijo Stevenson. “Es un crack cada semana y eso realmente no es una sorpresa”.

Lo que necesita ayuda

Aunque movieron bien el balón en la ofensiva, los Patriots terminaron pudieron llevar uno de cinco en la zona roja, conformándose con cuatro goles de campo. Aún no les ha perjudicado, pero la capacidad de terminar esas series con touchdowns es algo que necesita mejorar si quieren hacer una carrera profunda en los playoffs.

