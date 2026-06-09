Michael Olise se perfila como el arma secreta de Francia en el Mundial

Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé podrían no ser quienes enciendan el ataque de Francia en el Mundial.

Con su magnífico primer toque y cambios de dirección devastadores, el discreto y poco pretencioso Michael Olise parece levantar la mano.

Podrá demostrar sus habilidades cuando Les Bleus enfrenten a Senegal el 16 de junio en Nueva Jersey.

El extremo del Bayern Múnich llega al torneo en gran forma tras marcar un soberbio triplete contra Irlanda del Norte el lunes, con lo que elevó su total a siete en 17 partidos con la selección.

El técnico Didier Deschamps alineó a su once de gala y Olise fue quien más destacó en un ataque deslumbrante en el que figuraban Mbappé, Dembélé y la estrella emergente Désiré Doué.

“Ha brillado con fuerza esta temporada en el Bayern y ha hecho grandes cosas por nosotros. Rebosa confianza, es tan decisivo”, dijo Deschamps sobre Olise. “Además, como jugador ofensivo también tiene una notable capacidad de trabajo”.

Tras dos definiciones dentro del área, Olise clavó un disparo a la escuadra izquierda después de meterse hacia adentro desde la banda derecha con uno de sus repentinos cambios de juego.

Lo hace con tanta destreza y rapidez que se ha convertido en su carta de presentación. El jugador de 24 años firmó 22 goles con el Bayern esta temporada.

La guía de Henry

Deschamps comentó que Olise lo impresionó en los Juegos Olímpicos de París 2024. cuando anotó dos goles y asistió en cinco para que la selección dirigida por el histórico Thierry Henry alcanzara la final.

Olise calificó los Juegos de París como “la mejor experiencia futbolística de mi vida” porque “permitieron que la gente me conociera”. Elogió a Henry por compartir su visión del juego.

Pero cuando Olise dio el salto a la selección absoluta, Deschamps señaló que le tomó “cuatro o cinco” partidos mostrar su verdadero potencial porque era tímido.

“No es un personaje muy expresivo. Es más bien introvertido, pero es muy entrañable”, expresó Deschamps.

El primer gol internacional de Olise llegó en su sexta aparición, y mostró su calidad cuando colocó un tiro libre en el ángulo contra Croacia en la Liga de Naciones de 2025.

Ignorado por los grandes clubes

Nacido en Londres, Olise comenzó su carrera profesional con el Reading después de ser dejado libre por el Chelsea y el Manchester City.

Mientras jugaba para el Reading en la Championship, la segunda división, fue elegido mejor jugador joven de la temporada de la English Football League.

Se incorporó al Crystal Palace de la Liga Premier en 2021, y sólo bastaron tres temporadas con el Palace para convencer al Bayern de ficharlo en una operación valorada en 60 millones de euros (65 millones de dólares).

Olise sumó el gol a su magnífico repertorio de pases y en dos temporadas con el gigante alemán ha marcado 42 goles en 107 partidos, aunque en un equipo extremadamente orientado al ataque.

Un Mbappé derrochador

Los goles de Olise desviaron los reflectores de otra actuación discreta de Mbappé, quien tampoco logró anotar en la derrota 2-1 en casa ante Costa de Marfil el jueves pasado.

“Es cierto que tuvo varias ocasiones y no fue eficaz”, admitió Deschamps.

Mbappé suma 56 goles internacionales y necesita dos más para superar el récord de Francia de Olivier Giroud.

“Me dijo que se está guardando para Estados Unidos”, contó Deschamps con una sonrisa. “Así que a mí me viene bien”.

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