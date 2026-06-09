Serena Williams inicia su regreso en dobles en Queen's Club

Serena Williams está de vuelta en una cancha profesional de tenis.

La tenista de 44 años recibió una ovación de pie al entrar a la cancha de césped del Queen's Club el martes para su partido de dobles de primera ronda junto con la canadiense Victoria Mboko, de 19 años. Este es el primer partido profesional de Williams en casi cuatro años después de que anunció la semana pasada que regresaría en el dobles. Enfrentará a la dupla conformada por las terceras clasificadas Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe.

En conferencia de prensa el domingo manifestó que aún no ha decidido si también regresará en la modalidad de individuales.

Williams recibió de inmediato la ovación más estruendosa del día en la Andy Murray Arena, incluso de un público que antes había visto a las británicas Emma Raducanu y Katie Boulter asegurar victorias en el torneo de individuales del HSBC Championships.

Es la primera aparición de Williams en el Queen's Club, ubicado entre manzanas residenciales cerca de Hammersmith, en el oeste de Londres. El club, que celebró sus primeros campeonatos en 1881, no organizó un torneo femenino durante más de 50 años antes de que el circuito de la WTA regresara a la sede en 2025.

El torneo masculino, que comienza la próxima semana, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales eventos de preparación sobre césped para Wimbledon y cuenta entre sus ganadores anteriores a Carlos Alcaraz, Andy Murray, Rafael Nadal, Pete Sampras, Boris Becker y John McEnroe.

Cualquiera que sea el resultado del partido del martes, el regreso de Williams está previsto que dure al menos una semana más, ya que también competirá en dobles en el Abierto de Berlín, en Alemania.

Aún no ha dicho si pretende jugar en Wimbledon, que comienza el 29 de junio.

Williams no había competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, dijo que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

Williams ganó 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon, antes de alejarse del deporte. También sumó 14 títulos de Grand Slam en dobles, incluidos seis en Wimbledon — todos con su hermana mayor, Venus Williams.

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