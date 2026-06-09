Aprovechando el Mundial, algunas sedes buscan alojar y no arrestar a personas sin hogar

A unos 1.500 metros del estadio de Atlanta, que recibirá a decenas de miles de aficionados para los partidos del Mundial, decenas de personas acampaban en una acera del centro, a la espera de que abriera un refugio para personas sin hogar.

Algunos yacían en sacos de dormir, con mascarillas sobre los ojos para bloquear el sol de la tarde. Otros estaban sentados en la acera comiendo de cajas de cereal. Había zapatos esparcidos junto a botellitas vacías de licor. Un radiocasete a todo volumen reproducía la canción "This Can't Be Life" de Jay-Z con la letra “Esto no puede estar bien, tiene que haber más”.

Atlanta es una de varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y México que están aprovechando la atención de ser sede del Mundial para abordar la falta de vivienda. Seattle anunció un impulso de vivienda y señaló que aprovecharía al torneo para medir su progreso. Dallas indicó que estaba ampliando un esfuerzo exitoso para alojar a personas sin hogar que viven en el centro.

Sin embargo, una encuesta de The Associated Press encontró que la mayoría de las 16 sedes, incluidas Nueva York, Boston, Filadelfia, Miami, Houston, Toronto y Vancouver en Canadá están recurriendo a programas ya existentes.

El crecimiento de los campamentos de tiendas de campaña ha atormentado a los líderes urbanos durante años. Datos del gobierno federal de Estados Unidos mostraron un aumento de dos dígitos en el porcentaje de personas sin hogar a nivel nacional de 2023 a 2024, cuando se contabilizó a 770.000 personas como sin hogar, una cifra reconocida como inferior a la real. A eso le siguió una ligera disminución el año pasado a 745.652.

En el pasado, muchas ciudades han tratado a las personas sin hogar como una molestia visual que debe retirarse antes de grandes eventos deportivos y políticos.

Durante el Super Bowl del año pasado, Nueva Orleans gastó millones de dólares en despejar campamentos de tiendas cerca del Superdome y trasladar a las personas sin hogar a un almacén temporal. Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, se sacó en autobuses a migrantes de la ciudad hasta que terminaron los Juegos. Chicago retiró uno de sus campamentos más grandes antes de la Convención Nacional Demócrata de 2024.

“Estos eventos ofrecen una elección a las comunidades”, dijo Ann Oliva, directora ejecutiva de la National Alliance to End Homelessness. “Pueden hacer lo fácil y barrer a la gente de los campamentos hacia las cárceles u otros vecindarios, o pueden hacer el trabajo más difícil que beneficiará a todos en la comunidad —con vivienda o sin ella”.

Atlanta busca alojamiento para las personas sin hogar del centro

Como anfitriona de los Juegos Olímpicos de 1996, Atlanta envió a unas 9.000 personas sin hogar a un centro de detención recién construido. A otras les dio boletos de autobús de ida para salir de la ciudad y lanzó la “Operación Olympus”, deteniendo a cientos de personas para reducir el crimen.

Pero esta vez, la ciudad estaba decidida a hacer las cosas de otra manera.

Ha reunido 185 millones de dólares en financiación estatal y municipal, además de subvenciones corporativas y otras donaciones, para alcanzar 235 millones de dólares, con el objetivo de alojar a 3.900 personas en toda la ciudad para el próximo año. El conteo municipal más reciente del año pasado mostró que había unas 2.900 personas sin hogar en toda la ciudad, aproximadamente un tercio viviendo en campamentos o en la calle.

“Siempre habrá personas sin hogar en nuestras calles, lo más probable, lamentablemente”, dijo Cathryn Vassell, directora ejecutiva de Partners for HOME, la organización encargada de crear y ejecutar la estrategia de Atlanta sobre la falta de vivienda. El objetivo es “poder identificarlas y sacarlas rápidamente hacia refugios, recursos, servicios y, en última instancia, vivienda”.

Downtown Rising ayudó a Michael Sutton a darle un giro a su vida. En hogares de acogida desde que era un bebé, fue pasando de una familia a otra. Durante la mayor parte de la última década, el hombre de 31 años durmió en estaciones de tren, parques, edificios abandonados y refugios para personas sin hogar.

Desde septiembre, Sutton tiene un apartamento de un dormitorio en un suburbio de Atlanta y un trabajador social asignado.

“Todos tienen días difíciles, y poder ir a casa o desahogarte contigo mismo, relajándote en tu propia casa… no tiene precio”, expresó Sutton.

Pero no todos pueden recibir ayuda.

Algunas personas sin hogar se resisten a las reglas de los refugios, carecen de los documentos para pasar rápidamente a una vivienda permanente o enfrentan complejos problemas de drogas y salud mental, o estilos de vida nómadas que dificultan localizarlas.

No más tiendas de campaña en Dallas

Hace dos años, era difícil no ver los cientos de tiendas de campaña alrededor del ayuntamiento de Dallas.

Pero antes del Mundial, no había campamentos de tiendas en el centro, donde está instalado el centro de transmisión de la FIFA, ni en la zona de aficionados cercana. Los partidos se jugarán en el estadio de Dallas, en el suburbio de Arlington.

Sarah Kahn, presidenta y directora ejecutiva de Housing Forward, que lidera la respuesta a la falta de vivienda para Dallas y los condados cercanos de Dallas y Collin, dijo que una campaña de 30 millones de dólares desde 2024 redujo en 87% el número de personas que duermen en las calles del centro y ubicó a unas 2.000 en vivienda permanente.

En marzo, se asignaron 28 millones de dólares adicionales para expandir el programa a todo el condado, con el objetivo de proporcionar vivienda a 1.100 personas, indicó la agencia.

Elisabeth Jordan, fundadora de The Human Impact, que ayuda a personas sin hogar crónicas, elogió la iniciativa como “el mayor cambio… en la respuesta a la falta de vivienda en Dallas”.

Pero criticó tácticas de la policía de Dallas que incluyeron sujetar con bridas y retirar a personas que permanecían después de que se despejaran sus campamentos. Decenas de personas de un campamento fueron alojadas en mayo, pero unas 20 que se quedaron fueron detenidas, afirmó.

Kacey Coker, quien pasó años en la calle o en la cárcel, describió una mejora drástica en la forma en que se trata a las personas sin hogar. Antes, las autoridades “pasaban con una excavadora y se llevaban nuestras cosas y las tiraban”, relató la mujer de 51 años, quien perdió su acta de nacimiento y su tarjeta del Seguro Social en esas redadas.

En mayo, le ofrecieron un apartamento subsidiado de un dormitorio por unos pocos cientos de dólares al mes. Por primera vez, Coker se siente segura.

“De verdad puedo construir algo”, dijo.

Minicasas en Seattle

En un terreno baldío a varias millas del estadio de Seattle, trabajadores daban los toques finales la semana pasada a 75 minicasas.

Las unidades de 70 pies cuadrados, con una cama, calefactor y aire acondicionado, forman parte del ambicioso plan de la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, para abrir 500 nuevas unidades de refugio para el inicio del Mundial.

Es una meta que ella reconoce que no alcanzó: por 425 unidades.

“El Mundial… simplemente proporcionó una buena referencia”, dijo Wilson a la AP en una entrevista, y añadió que la ciudad abrirá 228 camas adicionales para finales del verano.

“Cuando pones una cifra sobre la mesa, eso tiene la ventaja de galvanizar a la gente”, pero también puede presentarse como un fracaso si no la alcanzas, señaló Wilson. “Así que realmente espero que el mensaje… sea: miren, estamos avanzando”.

Acampado con su esposa entre una acera y las vías del tren a solo unas cuadras del estadio, Chris Moore dijo que no ha oído hablar de los planes de vivienda de la ciudad.

Un gran campamento cercano ha sido despejado dos veces en los cinco meses desde que él está allí, contó Moore, quien ha estado sin hogar durante ocho años. Pero decenas de tiendas volvieron una semana antes del primer partido.

“Supongo que porque viene el Mundial, no quieren a personas sin hogar cerca”, dijo.

Inglewood embellece el área del estadio

En Inglewood, California, sede del estadio del área de Los Ángeles, las calles estaban impecables y pavimentadas con asfalto nuevo. Flores brillantes llenaban jardineras en el centro y cerca del estadio.

“No hay personas sin hogar en Inglewood”, dijo el alcalde James Butts a la AP cuando se le preguntó sobre los planes de la ciudad para alojar a quienes viven en la calle antes del Mundial. “Solo miren las cifras”.

De hecho, el conteo de personas sin hogar de Inglewood el año pasado fue pequeño —apenas por debajo de 400, aproximadamente un tercio viviendo en la calle en la ciudad de 100.000 habitantes— en comparación con Los Ángeles, donde se contabilizaron 43.695 personas sin hogar en la ciudad de más de 3,8 millones.

En Toronto y Vancouver, todo sigue igual

En Canadá, Toronto y Vancouver dijeron que estaban recurriendo a sus ya amplios servicios para proporcionar miles de camas en refugios y habitaciones de alojamiento temporal, así como alcance comunitario para quienes viven en la calle. Vancouver también ha instalado centros donde se transmitirán los partidos. Ambas ciudades afirmaron que no había planes para reubicar a personas sin hogar antes de los encuentros.

Aun así, hubo reportes esporádicos de defensores sobre operativos dirigidos contra personas sin hogar.

En Toronto, donde el sistema de refugios más grande de Canadá apoya a más de 8.500 personas cada noche, defensores realizaron una manifestación el mes pasado denunciando lo que, según dijeron, eran tácticas de la policía de tránsito que apuntaban agresivamente contra personas sin hogar en la principal estación de tren de la ciudad.

Toronto Underhoused and Homeless Union dijo que su encuesta a decenas de personas sin hogar encontró que algunas fueron retiradas por la fuerza de baños y otros lugares, y sometidas a abuso verbal por parte de la policía de tránsito. En una declaración a la AP, la ciudad no abordó directamente las quejas, pero dijo que no “tolera, ignora ni avala la discriminación o el acoso”.

En Vancouver, cientos de activistas realizaron una protesta en abril por el aumento de la seguridad antes del Mundial. Un conteo de 2025 mostró 2.715 personas sin hogar, algunas en el área de Downtown East Side de Vancouver, cerca del estadio.

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Casey informó desde Boston. Contribuyeron reporteros de The Associated Press: Manuel Valdes en Seattle; Claire Rush en Portland, Oregon; Jim Morris en Vancouver, Columbia Británica; Robert Gillies en Toronto; Heather Hollingsworth en Kansas City, Missouri; Jamie Stengle en Dallas, y Jaimie Ding en Los Ángeles.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa