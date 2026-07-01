México buscará dar un paso histórico cuando enfrente a Inglaterra en el Mundial

Después de romper una sequía de casi medio siglo sin poder cantar victoria en la fase de eliminación directa, México ahora apuntará a tratar de igualar su mejor resultado en la Copa del Mundo cuando enfrente a Inglaterra el próximo domingo en los octavos de final del Mundial.

Los mexicanos vencieron el martes 2-0 a Ecuador para igualar lo conseguido en México 1986, cuando superaron a Bulgaria. Pero eso fue en octavos de final, la ronda previa a su eliminación en penales ante Alemania Occidental.

Antes de eso, el Tri alcanzó los cuartos de final en México 1970, aunque ahí eran menos equipos y bastó ganar su grupo en primera fase para llegar.

“Quizá la gran diferencia ahora es ustedes (prensa) ahora son muchos, en el 86 eran ocho periodistas”, dijo Javier Aguirre, quien fue titular como mediocampista en 1986 y ahora dirige a la selección. “Ahora son otros tiempos, el entorno y la caja de resonancia son mayores que hace 40 años”.

El próximo rival

Después de vencer a Ecuador, Aguirre tuvo palabras de elogios para los que podían ser sus rivales en ese momento.

Consumada la victoria inglesa por 2-1 ante Congo en Atlanta el miércoles, comenzará la preparación para el encuentro del próximo domingo en el Estadio Azteca, un escenario donde los mexicanos han ganado 10 partidos en los mundiales. No pierden ahí desde 2013, cuando Honduras los venció en las eliminatorias mundialistas para Brasil 2014.

“De Inglaterra qué puedo decir, son la mejor liga del mundo, tienen buenos jugadores y un buen técnico (Thomas Tuchel)”, dijo Aguirre. “Estaremos alertas de aquí al domingo para ver si somos capaces de hacer un partido completo”.

Los mexicanos no se enfrentan a los ingleses en un Mundial desde 1966 cuando igualaron 1-1. El balance favorece a los europeos en la cuenta total con seis triunfos, dos derrotas y esa igualada en nueve encuentros.

“El techo es muy alto para nosotros y no nos conformamos con nada”, dijo el volante Erik Lira.

¿Qué se viene?

El encuentro ante los ecuatorianos fue de mucho desgaste físico y el Tri se limitó el miércoles a un entrenamiento regenerativo en el que participaron únicamente los jugadores que no tuvieron minutos.

Aguirre reveló que el delantero Julián Quiñones, autor del primer gol ante Ecuador, tiene fatiga muscular y estará en observación.

“Lo que verdaderamente importa esta noche es el resultado y no la parte individual”, dijo el artillero de origen colombiano que está a un gol de empatar a Luis Hernández y Javier Hernández como máximos anotadores mexicanos en los mundiales. “Estoy feliz de vestir esta camiseta y de entregar lo mejor de mí. Estamos buscando la gloria y hacer historia”.

El delantero Raúl Jiménez, quien hizo el segundo gol, también presentó algunas molestias y la sensación juvenil Gilberto Mora salió por molestias en la rodilla, aunque no parece ser de consideración.

La defensa manda

Los goles de Quiñones y Jiménez, además de los destellos de Gilberto Mora, han acaparado los reflectores en este Mundial para México, pero poco se habla de las porterías en cero que ya suman cuatro partidos.

Raúl Rangel, quien este torneo disputó sus primeros minutos en partidos oficiales con México, tiene 347 minutos sin recibir anotaciones. El récord de imbatibilidad le pertenece al italiano Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos sin encajar en Italia 1990.

El “Tala” Rangel aún debería mantener su arco en cero en los próximos dos encuentros para acechar ese récord, pero va con buen paso.

Rangel ya igualó a Guillermo Ochoa, quien ostenta el récord mexicano con cuatro partidos sin recibir gol, aunque el guardameta de 40 años lo logró a lo largo de tres Mundiales.

Ignacio Calderón mantuvo su portería imbatida en tres partidos consecutivos durante el Mundial de México 1970.

____

Más cobertura del Mundial de AP aquí