Kane rescata a Inglaterra para vencer 2-1 a Congo y jugarán contra México en octavos del Mundial

Harry Kane salió al rescate de Inglaterra al anotar dos goles en el segundo tiempo y los Tres Leones doblegaron el miércoles 2-1 a Congo para citarse con México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Inglaterra le dio la vuelta al marcador y jugará contra el Tri en el Estadio Azteca el próximo domingo. La selección inglesa volverá a ese escenario, 40 años después del cruce contra Argentina en los cuartos de final de México 1986, partido recordado por la “Mano de Dios” y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona.

Kane, el goleador histórico de los ingleses niveló el marcador con un cabezazo a los 75 minutos luego que Brian Cipenga le dio a Congo una inesperada ventaja en los primeros compases del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Kane sentenció la victoria con un derechazo al ángulo superior a los 86.

Inglaterra sufrió lo indecible durante la tarde y parecía condenada a sufrir una de las mayores sorpresa en la historia del torneo.

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