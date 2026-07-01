Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Brasil: Paquetá sufre lesión muscular y se perderá el partido de octavos ante Noruega en el Mundial

MUNDIAL LUCAS PAQUETÁ
MUNDIAL LUCAS PAQUETÁ (AP)

El mediocampista brasileño Lucas Paquetá, que salió cojeando del campo al descanso durante el último partido de la Seleção en el Mundial, sufre una lesión en el muslo.

Paquetá fue sustituido para el inicio de la segunda mitad en la victoria 2-1 de Brasil sobre Japón el lunes. El volante ofensivo se perderá el partido de octavos de final contra Noruega el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que Paquetá, de 28 años, se sometió a pruebas que revelaron la lesión en la parte posterior del muslo izquierdo.

“El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el cuerpo médico de la selección brasileña, con el objetivo de lograr su recuperación y regreso a la actividad en el menor tiempo posible”, informó la CBF.

Danilo Santos asoma como el relevo de Paquetá, aunque Neymar, Fabinho, Ederson, Endrick y Gabriel Martinelli también son opciones.

Relacionados

Paquetá suma 13 goles en 67 apariciones internacionales.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in