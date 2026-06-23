Elly De La Cruz activado por los Rojos tras pasar 3 semanas en lista de lesionados

El dominicano Elly De La Cruz volvió a la alineación de los Rojos de Cincinnati Cincinnati para el juego del martes por la noche contra Milwaukee, después de pasar poco más de tres semanas en la lista de lesionados.

Los Rojos anunciaron que activaron al campocorto dos veces All-Star, quien sufrió una distensión en el tendón de la corva derecho el 31 de mayo, y enviaron al jardinero Will Benson a Triple-A Louisville.

De La Cruz completó una asignación de rehabilitación de tres juegos en Louisville durante el fin de semana. Conectó un jonrón y disputó cinco entradas como campocorto el viernes, se fue de 0-3 como bateador designado el sábado y terminó de 0-3 con dos ponches y un error el domingo.

De La Cruz bateaba para .280, con un OPS de .855 y 12 jonrones en 58 juegos, antes de ingresar por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas a la lista de lesionados.

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