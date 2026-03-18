Messi lidera convocatoria de Argentina para amistoso ante Guatemala a tres meses del Mundial

La presencia del astro Lionel Messi, varias figuras marginadas y el primer llamado para jugadores del fútbol local destacan en la nómina del campeón del mundo Argentina para el amistoso contra Guatemala el 31 de marzo, en la última convocatoria del técnico Lionel Scaloni antes de iniciar la preparación para el Mundial.

La novedad principal en la lista de 28 jugadores difundida este miércoles fue la inclusión del capitán Messi, lo cual ayuda a despejar las dudas sobre su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará en tres meses.

La estrella del Inter Miami ha dicho que jugará su sexto Mundial siempre y cuando se sienta apto físicamente.

En contraste, Scaloni dejó afuera al artillero Lautaro Martínez, al defensor Lisandro Martínez y el volante Giovani Lo Celso, habituales convocados, por problemas físicos. El primero ya recibió el alta médica por una distensión en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió hace varias semanas, pero todavía no volvió a jugar en el Inter de Milan. En su lugar fue citado José Manuel López, del Palmeiras de Brasil.

Lisandro Martínez, del Manchester United, no juega por molestias físicas. Lo Celso, del Betis español, se recupera de un desgarro.

La falta de continuidad, pero por razones futbolísticas, dejó marginado de la convocatoria al atacante Franco Mastantuon, que juega poco y nada en el Real Madrid. Para reforzar el mediocampo, Scaloni optó por Máximo Perrone, del Como italiano, y Valentín Barco, del Estrasburgo francés.

A tres meses del Mundial, el estratega sorprendió con la primera convocatoria a la selección mayor de Tomás Palacios, baluarte defensivo del último campeón Estudiantes de La Plata, y el lateral Gabriel Rojas, de Racing Club, considerado el mejor en su puesto en la liga local.

En la ofensiva, fue llamado el extremo Gianluca Prestianni, quien quedó involucrado en la polémica por supuestos dichos racistas contra Vinicius Junior durante el duelo entre Benfica y Real Madrid por el repechaje de la Liga de Campeones. Prestianni, una de las figuras del último Mundial Sub20 del año pasado, se encuentra ahora ante la gran oportunidad de meterse en la lista final para el Mundial.

Argentina tenía previsto jugar contra España la Finalissima en Qatar el 27 de marzo, pero el duelo fue cancelado por el conflicto en Medio Oriente y obligó a cambiar de planes. La Albiceleste se medirá ante Guatemala el 31 de marzo en el estadio La Bombonera, en el que será el último choque de fogueo antes de iniciar en Estados Unidos la preparación final para el Mundial que arrancará el 11 de junio.

El campeón del mundo en 1978, 1986 y 2022, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.

Lista:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atlético Madrid).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Tomás Palacios (Estudiantes), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone y Nicolás Paz (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Estrasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlético Madrid).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez (Atlético Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), José López (Palmeiras).