PSG: Bradley Barcola estará varias semanas de baja por esguince de tobillo

El extremo Bradley Barcola estará varias semanas de baja con el Paris Saint-Germain tras sufrir un esguince en el tobillo derecho contra Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El PSG informó el miércoles en un comunicado que Barcola sufrió un grave daño en los ligamentos en el partido del martes. Fue sustituido a los 59 minutos.

Barcola anotó el primer gol del PSG en la victoria 3-0 como visitante que instaló al campeón defensor en los cuartos de final, sellando un global de 8-2.

El dinámico extremo derecho también había marcado en el partido de ida en el Parque de los Príncipes y suma 12 goles esta temporada. La lesión podría dejarlo fuera de los cuartos de final el próximo mes, en los que el PSG se enfrentará al seis veces campeón Liverpool o Galatasaray.

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