Gerrit Cole lanza una entrada sin carreras en su 1ra aparición de primavera tras cirugía Tommy John

Gerrit Cole volvió a subirse al montículo para lanzar en un partido tras una ausencia de 377 días y trabajó el miércoles una primera entrada sin permitir carreras con los Yankees de Nueva York Yankees, en un juego de exhibición contra los Medias Rojas de Boston.

Cole realizó 10 lanzamientos, siete en la zona de strike, incluidos seis rectas de cuatro costuras que promediaron 97.1 mph, con un rango de 98.7 mph a 96.1 mph. Tiró dos sliders y un par de curvas de nudillos.

Su primer lanzamiento, una recta de 96.6 mph a Braiden Ward, acabó en un sencillo el lado derecho. Ward se robó la segunda, se mantuvo allí cuando Kristian Campbell elevó para out y fue puesto out al intentar robarse la tercera por el receptor Austin Wells.

Jason Delay conectó una recta con cuenta de 1-2 hacia el jardín izquierdo para un sencillo, y Nathan Hickey rodó para out con una curva de nudillos al primer lanzamiento.

Con una barba ligera —los Yankees relajaron su política sobre el vello facial el año pasado—, Cole mostró su mecánica de lanzamiento modificada, en la que coloca las manos por encima de la cabeza.

Cole, un derecho de 35 años, se sometió a una cirugía Tommy John el 11 de marzo del año pasado con el médico de los Dodgers de Los Ángeles, el doctor Neal ElAttrache.

Su última aparición oficial fue en el quinto juego de la Serie Mundial de 2024 el 30 de octubre. El seis veces All-Star lanzó en dos juegos de entrenamiento de primavera en 2025, el último el 6 de marzo.

Cole realizó su primera sesión de bullpen del entrenamiento de primavera el 13 de febrero y enfrentó a bateadores por primera vez siete días después.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, prevé que Cole haga su debut de temporada a finales de mayo o a inicios de junio.

El debut de Cole en la temporada 2024 se retrasó hasta el 19 de junio debido a irritación nerviosa y edema en el codo derecho. Terminó con marca de 8-5 y efectividad de 3,41 en 17 aperturas con Nueva York, y tuvo récord de 1-0 con efectividad de 2,17 en cinco aperturas de postemporada.

Cole tiene contrato por 324 millones de dólares y nueve años hasta 2028. Registra marca de por vida de 153-80 y efectividad de 3,18 en 317 aperturas con Pittsburgh (2013-17), Houston (2018-19) y los Yankees (a partir de 2020).

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