Equipos de MLB presionan a mánagers del Clásico para cuidar a lanzadores. Venezuela no hizo caso

Omar López, el mánager de Venezuela, no titubeó a la hora de pasar por alto las restricciones para ayudar a su país a ganar su primer Clásico Mundial de béisbol.

Los clubes de las Grandes Ligas suelen imponer límites sobre cómo los estrategas de las selecciones nacionales pueden utilizar a los lanzadores en el Clásico Mundial. Una clave para López y Venezuela en el juego por el campeonato la noche del martes fue que convenció a algunos ejecutivos de MLB de que retiraran sus limitaciones iniciales. El mánager estadounidense Mark DeRosa aceptó ese tipo de restricciones.

Eso le permitió a López utilizar a Daniel Palencia, el cerrador de los Cachorros de Chicago, por segunda noche consecutiva y por tercera vez en cuatro días. Palencia retiró a tres bateadores seguidos para asegurar una victoria 3-2.

“Me desperté esta mañana con tres mensajes de texto de diferentes organizaciones intentando de que no pusiera a lanzar a los muchachos en días consecutivos”, dijo López. ”Una de mis fortalezas es hablar, y les respondí por mensaje peleando por mis muchachos y luego programé una llamada telefónica con todos. Cuando hablas y llegas a un acuerdo, lo negocias, todo va a salir bien”.

López se relajó un poco después del ida y vuelta.

“Esta noche tengo a mis muchachos disponibles para lanzar en noches consecutivas si lo necesito, y eso es lo más importante”, expresó.

DeRosa no utilizó a Mason Miller, quizá el mejor relevista de las mayores, porque le prometió a los Padres de San Diego que usaría al derecho de 27 años solo en una situación de salvamento. Miller descansó el lunes después de realizar 22 lanzamientos en la novena entrada de la victoria 2-1 sobre la República Dominicana el domingo, cuando su recta promedió 101 millas por hora.

Después de que el jonrón de dos carreras de Bryce Harper empató el marcador 2-2 en la octava entrada contra Venezuela, DeRosa trajo al relevista de Boston Garrett Whitlock para abrir la novena. Whitlock dio base por bolas a Luis Arráez, y el corredor emergente Javier Sanoja se robó la segunda base. Sanoja anotó cuando Eugenio Suárez conectó un doble entre el jardín izquierdo y el central con un cambio a cuenta completa.

“Respetando a los Padres. Si hubiéramos tomado la ventaja, él iba a entrar, pero no iba a meterlo en un juego empatado”, indicó DeRosa sobre la ausencia de Miller.

Con Estados Unidos como equipo local y bateando de último, no había posibilidad de una situación de salvamento una vez que el juego llegó empatado a la novena entrada.

“Quise respetar el hecho de que había una situación en la que, si estaba empatado, íbamos a usar a Whitlock. Habíamos hablado de eso con los Medias Rojas. Y si teníamos la ventaja, íbamos a usar a Mason”, señaló DeRosa.

Palencia, un derecho de 26 años, hizo 13 lanzamientos en una novena entrada perfecta para cerrar la victoria 8-6 del sábado sobre Japón en los cuartos de final, ponchó a dos y terminó el juego retirando a Shohei Ohtani con un elevado.

El domingo hizo 15 lanzamientos más en una parte alta de la novena entrada de 1-2-3 que completó una victoria 4-2 sobre Italia.

Contra Estados Unidos, necesitó apenas 11 lanzamientos, con lo que su total en tres juegos subió a 39. Palencia ponchó a Kyle Schwarber con una recta de cuatro costuras a 98,5 millas por hora, provocó un elevado del bateador emergente Gunnar Henderson y le pasó una recta de 99,7 millas por hora a Roman Anthony para un ponche que aseguró el título.

La velocidad promedio de la recta de Palencia fue de 98,1 millas por hora contra Estados Unidos, por debajo de 99,3 contra Italia y 98,8 contra Japón, pero fue suficiente.

En los tres juegos lanzó 30 rectas, siete sliders y dos splitters, para un total de 26 strikes y 13 bolas.

“Con esa recta, no es fácil tener buen control, pero entreno eso con mis coaches en Venezuela", dijo Palencia durante el torneo. "Entrené como un velocista porque aprendí que se trata de la velocidad, de la capacidad del músculo para moverse”.

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