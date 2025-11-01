Memphis suspende 1 partido Ja Morant por conducta perjudicial para el equipo

Los Grizzlies de Memphis suspendieron al escolta Ja Morant para su partido de este domingo contra los Raptors de Toronto, por lo que describieron como conducta perjudicial para el equipo.

Morant, dos veces elegido al Juego de Estrellas, anotó sólo ocho puntos en la derrota de Memphis por 117-112 ante los Lakers de Los Ángeles el viernes por la noche. Sostuvo una breve sesión de entrevistas después del encuentro, y la mayoría de sus respuestas fue alguna variante de: "pregúntenle al cuerpo técnico".

Morant también pareció desinteresado en ocasiones durante ese partido. Incluso, se alejó unos pasos del área del banquillo durante un tiempo muerto en la segunda mitad.

Cuando se le preguntó sobre lo que sucedió en el duelo, Morant dijo: "pregúntenles a ellos", refiriéndose a los integrantes del cuerpo técnico.

No anotó en la segunda mitad.

El astro dio una respuesta diferente cuando se le preguntó si sentía que debería haber jugado más o qué podría haber sido diferente.

"Según ellos, probablemente podría haber jugado más, honestamente", dijo Morant.

El viernes, en el último cuarto, Morant tuvo una participación de ocho minutos y 25 segundos, más que cualquier otro jugador de Memphis. Registró 16:11 minutos de tiempo en cancha en la segunda mitad, el segundo mayor en el equipo; Jaren Jackson Jr. jugó 16:20 después del medio tiempo.

Morant falló sus siete tiros en la segunda mitad.

Esta suspensión es la más reciente de una larga serie de acciones disciplinarias con Morant en los últimos años.

Fue suspendido dos veces en 2023 por posar en videos con armas. Esos dos hechos le costaron 33 partidos y alrededor de 8,3 millones en salario.

La primera fue una suspensión de ocho encuentros por la transmisión en vivo de un video en el que mostraba un arma de fuego mientras estaba en estado de embriaguez en un club nocturno del área de Denver. La otra fue una suspensión de 25 juegos después de posar con un arma de fuego en un automóvil durante otro video transmitido en vivo.

En ese segundo hecho, la liga consideró que Morant "blandió el arma de fuego sabiendo que estaba siendo grabado y que la grabación se estaba transmitiendo en directo en Instagram Live, a pesar de haber hecho compromisos con la NBA y declaraciones públicas de que no repetiría la conducta por la que fue disciplinado anteriormente."

Fue multado con 75.000 dólares la temporada pasada por hacer con la mano un gesto en que simuló apuntar con un arma para celebrar sus triples. La NBA calificó el gesto como "inapropiado", agregando que "Morant fue advertido previamente por la oficina de la liga de que este gesto podría interpretarse de manera negativa."

Morant está ganando alrededor de 39,4 millones esta temporada y está en el tercer año de un contrato de cinco campañas por 197,2 millones. Está promediando 20,8 puntos por juego en seis partidos hasta ahora esta temporada.

___

