Napoli se salva gracias a su porteo Milinkovic-Savic y empata con el Como

El portero del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, detuvo otro penal, pero el líder de la Serie A empató el sábado 0-0 en casa contra el Como.

A mitad del primer tiempo, Milinkovic-Savic derribó a Álvaro Morata cuando el delantero del Como se acercaba velozmente al gol.

Luego, Milinkovic-Savic se lanzó a su izquierda para detener el tiro de penal de Morata, logrando su sexta parada de los últimos diez penaltis que ha enfrentado.

Habiendo perdido a Kevin De Bruyne por una lesión a largo plazo, el campeón defensor recuperó a Rasmus Hojlund tras un problema físico, pero aún así tuvo dificultades para crear oportunidades.

El Napoli se colocó un punto por delante de la Roma, que visita el domingo al AC Milan.

El Como de Cesc Fàbregas se mantuvo en el quinto lugar, pero se acercó a un punto del Milan, que ocupa el cuarto lugar.

El Napoli sigue invicto en casa desde hace casi un año, la última derrota fue ante la Lazio en diciembre pasado.

Más tarde, Luciano Spalletti debutaba como entrenador de la Juventus ante el ascendido Cremonese.

Anteriormente, el Udinese venció 1-0 al Atalanta, la primera derrota del equipo de Bérgamo en la temporada. Nicolò Zaniolo anotó antes del descanso, logrando su tercer gol en cuatro partidos, mientras el Udinese superaba al Atalanta y subía al octavo lugar.

Habiendo empatado sus cinco partidos anteriores, la racha sin victorias del Atalanta llegó a seis juegos.

